Sanremo 2023, Amadeus risponde alla deputata Morgante (FdI) dopo la polemica sul gender contro Rosa Chemical

Continuano a tenere banco a Sanremo 2023 le polemiche sul brano di Rosa Chemical. Alla deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante che aveva chiesto l’esclusione dell’artista dalla kermesse ha risposto direttamente Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione della 73esima edizione del Festival.

Polemica contro Rosa Chemical, Amadeus risponde a Morgante

“Non amo le etichette né parlare di generi”: il presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo ha detto di non essere d’accordo con la deputata Morgante, che si era scagliata contro l’idea di far esibire Rosa Chemical sul palco di Sanremo.

Amadeus ha risposto con una battuta alle polemiche sollevate dalla parlamentare di Fratelli d’Italia: “Probabilmente il pezzo di Rosa Chemical sarà il preferito dei suoi figli e lo ballerà anche lei”.

Polemiche sul gender, parla Amadeus

“Non voglio dire una cosa banale – ha proseguito Amadeus – ma parlo di esseri umani: ognuno deve essere libero di vivere pubblicamente la propria vita come meglio crede. Sanremo non deve essere un luogo diverso da altri”.

“Ho sempre un po’ paura del moralismo – ha aggiunto – ci vuole educazione e non recare danno ad altri: ai bambini va spiegato che ci sono persone diverse, che una donna può amare un’altra donna ed un uomo può amare un altro uomo”.

Secondo Amadeus “l’amore non deve essere etichettato. E questo va portato ovunque, anche nello spettacolo”.

Rosa Chemical aveva partecipato al Festival lo scorso anno come ospite di Tananai nella serata delle cover

Morgante (FdI) contro Rosa Chemical

Le polemiche su Rosa Chemical e la sua “Made in Italy” sono iniziate mercoledì 1 febbraio, quando la deputata FdI Maddalena Morgante alla Camera ha puntato la luce dei riflettori sul testo della canzone.

“Porterà, come da lui stesso affermato, il sesso, l’amore poligamo e i porno su OnlyFans sul palco dell’Ariston,” ha detto la deputata, secondo cui “trasformare il Festival di Sanremo nell’appuntamento più gender fluid di sempre è del tutto inopportuno“.

Rosa Chemical, al secolo Manuel Franco Rocati, in gara quest’anno tra i big, ha risposto alle polemiche nelle ultime ore affermando di augurare tanto amore “a chi non mi vuole a Sanremo”.

A Sanremo 2023 anche Mattarella

Nel corso della conferenza stampa Amadeus ha poi annunciato che questa sera, nella prima serata, sarà presente in sala il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo. Il Capo dello Stato, ha spiegato, non salirà sul palco dell’Ariston.

Ci sarà anche Roberto Benigni: “Avere con noi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è l’occasione per celebrare il 75/o anniversario della Costituzione Italiana e non c’era modo migliore di farlo invitando Roberto Benigni”.