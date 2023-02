Sanremo 2023, annuncio "storico" di Amadeus in conferenza: "Ci sarà Mattarella". Presente anche Benigni

Annuncio “storico” del conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2023 Amadeus: alla prima serata, sarà presente al Teatro Ariston anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’annuncio “storico” di Amadeus su Mattarella a Sanremo 2023

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della prima serata del Festival di Sanremo 2023, Amadeus ha annunciato: “Ho il piacere e l’onore di annunciarvi che questa sera, per la prima volta nella storia del Festival, sarà presente in sala il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella“.

Ancora Amadeus: “Avere con noi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è l’occasione per celebrare il 75/o anniversario della Costituzione Italiana e non c’era modo migliore di farlo invitando Roberto Benigni“. Poi ha aggiunto: “Apriremo con il Presidente Mattarella e a seguire Benigni. Mattarella non salirà sul palco”. Amadeus ha anche annunciato che Gianni Morandi canterà l’inno nazionale.

I conduttori della prima serata del Festival di Sanremo 2023: Gianni Morandi, Chiara Ferragni e Amadeus.

Amadeus e le polemiche sul gender fluid a Sanremo

Nel corso della conferenza stampa, Amadeus ha risposto a una domanda sulla polemica sul gender fluid a Sanremo 2023: “Non ascolto molto le opinioni politiche, di qualsiasi parte. Rispetto l’opinione di tutti, ma non mi piacciano le etichette. Parliamo sempre di esseri umani e tutti hanno diritto di vivere pubblicamente la propria vita come meglio credono. Sanremo non deve essere un posto diverso dagli altri. Ho sempre paura del moralismo: ai bambini va spiegato che esistono donne amano donne… che l’amore non ha limiti. Non ci vedo niente di male. Penso che la società sia così. Tu spieghi bene un messaggio ai bambini se sei in grado di capirlo”.

Le parole di Chiara Ferragni in conferenza stampa

A co-condurre la prima serata del Festival di Sanremo 2023 sarà Chiara Ferragni. In conferenza stampa ha dichiarato: “Sono molto emozionata, molto onorata. Non sono conduttrice, né attrice, porterò me stessa con tutta la mia emozione. Ho accanto a me persone che mi hanno fatto sentire molto accolta”.

Poi ha aggiunto: “È la mia prima esperienza in tv e ne ho scelta una vista da poca gente, senza pressione. Voglio portare un messaggio, con la mia presenza e con i miei vestiti, tutti legati da un filo rosso. Porterò me stessa e spero di riuscirci“.

Sull’odio, in risposta a una domanda dei giornalisti, Chiara Ferragni ha detto: “L’odio fa sempre male e fa bene parlarne. Siamo abituati all’idea che se ti esponi è giusto essere insultati. Il mio augurio è quello di andare avanti e non dare importanza a chi critica per puro gusto di farlo”.

Ancora Chiara Ferragni: “Io non mi sarei mai immaginata a Sanremo. Il Festival è il programma tv più visto, è un’icona culturale, ma io ho iniziato a seguirlo assiduamente grazie ad Amadeus, per il suo lavoro per renderlo intergenerazionale. È una sfida. Un futuro in tv? Non penso che la tv sia il mio linguaggio, ma mai dire mai. Ma ringrazio ancora per questa occasione”.

In risposta alla domanda: “Che dice a suo marito che in passato ha scritto testi sessisti?”, Chiara Ferragni ha detto: “Potete chiederlo a lui, è qui. Deve rispondere lui. Non sono qui a rappresentare lui o la coppia”.

Altra domanda dai giornalista: “Più paura di inciampare stasera o quella di sentirsi i figli che un giorno diranno ‘Perché ci avete esposti sui social’?”. La risposta di Chiara Ferragni: “Penso che ogni genitori pensa di fare il meglio per i propri figli e saranno solo loro a giudicarci. Se cado dalla scala, pazienza”.