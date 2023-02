Sanremo 2023, Rosa Chemical risponde alle polemiche della deputata Morgante: "A chi non mi vuole auguro amore"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

La sua “Made in Italy” è stata una delle canzoni più discusse e criticate del Festival, con addirittura un intervento alla Camera della deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante che ne ha chiesto l’esclusione dalla kermesse. Rosa Chemical, al secolo Manuel Franco Rocati, alla vigilia dell’avvio del Festival ha deciso di rispondere alle critiche e di chiudere, una volta per tutte, la questione.

Morgante contro Rosa Chemical, cos’ha detto

Le polemiche su Rosa Chemical e la sua “Made in Italy” sono iniziate mercoledì 1 febbraio 2023, quando la deputata FdI Maddalena Morgante alla Camera ha puntato la luce dei riflettori sul testo della canzone presentata a Sanremo 2023. “Porterà, come da lui stesso affermato, il sesso, l’amore poligamo e i porno su Only Fans sul palco dell’Ariston” ha detto la deputata.

Morgante ha dichiarato che la “rivoluzione fluida era già da tempo al teatro Ariston”, e la kermesse canora sarebbe diventato ormai “l’appuntamento più gender fluid di sempre”. Il testo, e dunque la partecipazione di Rosa Chemical, sarebbe quindi stato bollato come inopportuno.

La risposta di Rosa Chemical alle polemiche

Il cantante, dopo giorni di silenzio, ha deciso di rispondere alla deputata di Fratelli d’Italia nel corso della festa di Radio Italia alla viglia dell’avvio della kermesse. Rocati, infatti, senza citare la diretta interessata, ha quasi svelato di essere passato sopra alle critiche senza averci fatto tanto caso, perché lui a Sanremo ci sarà con tutto il suo entusiasmo.

“A chi non mi vuole a Sanremo auguro tanto amore, io invece li voglio” ha dichiarato Rosa Chemical provando a smorzare il tono delle polemiche.

Sanremo 2023, di cosa parla la canzone di Rosa Chemical

Scritto da Rocati e da Paolo Antonacci, figlio di Biagio, “Made in Italy” parla di sesso e di amore poligamo, una canzone scritta già da anni dagli autori “per eliminare gli stereotipi sbagliati che ci sono in questo Paese”.

“Nasce per dare parola a tutti – si è difeso il cantante – quello che la pensano come me, per dare una voce. Quello che posso aggiungere è che la copertina del pezzo esce in due versioni, una su Instagram, la clean version, e una su Onlyfans, quella originale”.