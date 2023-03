Fedez parla di Chiara Ferragni e annuncia una pausa dai social dopo l'assenza alla conferenza stampa di LOL 3

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

La sua assenza alla presentazione di LOL 3, programma che uscirà il 9 marzo su Prime Video, aveva creato molta apprensione. Ora è lo stesso Fedez a rompere il silenzio, tornando a parlare a una settimana dal video nel quale si è mostrato in preda a un attacco di balbuzie.

Come sta Fedez? Il messaggio sui social

Da diverse settimane, cioè dalla finale di Sanremo 2023, non si fa altro che parlare di Fedez e Chiara Ferragni, il cui rapporto sembrerebbe essere in crisi dopo alcuni comportamenti del rapper che non avrebbero fatto piacere all’influencer. I due hanno sementito più volte le voci, ma da metà febbraio le foto dei due in compagnia sui social latitano e il cantante è sempre più assente dal web.

È comparso in occasione della polemica con Selvaggia Lucarelli, poi il silenzio che è stato accompagnato anche dall’assenza alla presentazione di LOL 3 che non ha fatto altro che gettare ulteriori dubbi sul suo stato di salute.

Lo stesso Fedez nella giornata di venerdì 3 marzo 2023 ha voluto fare chiarezza sui social. La sua assenza, infatti, sarebbe conseguente a una scelta personale a causa di alcuni problemi non specificati. “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social” ha scritto il rapper, che ha però voluto specificare che in questa sua scelta “non c’entra il rapporto con mia moglie”. Alla stessa Ferragni, da parte di Fedez, i ringraziamenti “per il costante supporto”.

I rumors sulla crisi con Chiara Ferragni

Poco prima del messaggio social del rapper, pubblicato sulle Instagram stories, era rimbalzata l’ennesima notizia della crisi dei Ferragnez. A lanciare la bomba è stato Fabrizio Corona che sul suo canale Telegram ha addirittura svelato che i due sarebbero vicini al divorzio.

“Fedez sta male psicologicamente, ha un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo” ha detto Corona, spiegando che dopo la bufera del post Sanremo, Ferragni sarebbe propensa a chiedere il divorzio.

Fedez balbuziente, il problema del rapper

Lo scorso 24 febbraio 2023, intervenendo sempre sulle Instagram stories, Fedez si era mostrato provato e soprattutto balbuziente. “Scusate, è un problema che ho da un po'” aveva detto.

Proprio la balbuzie, comparsa improvvisamente, potrebbe essere stata causata da un forte periodo di stress e ansia.