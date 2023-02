Fedez si scusa per la balbuzie nelle stories di Instagram: "Problema che ho da un po'...", fan preoccupati

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Fedez torna a far parlare di sé. Tirato in ballo da un articolo apparso sul ‘Fatto Quotidiano’ e firmato da Selvaggia Lucarelli, che ha acceso i riflettori sull’accordo con l’azienda Walcor (che prevede la produzione di uova di Pasqua con la sua immagine e una donazione a Tog, attraverso la sua fondazione), il rapper si è scusato per la balbuzie con cui si è espresso nelle stories di Instagram venerdì 24 febbraio, a difesa del suo operato: “È un problema che ho da un po’ di tempo”. Fan preoccupati sui social, c’è chi ipotizza che l’improvvisa comparsa della balbuzie sia legata allo stress post Sanremo.

Fedez si scusa per la balbuzie

Fedez ha pubblicato diverse stories su Instagram venerdì 24 febbraio, per rispondere a un articolo del ‘Fatto Quotidiano’ firmato da Selvaggia Lucarelli.

Durante i suoi interventi ha mostrato anche una balbuzie inattesa: “Scusate per le balbuzie, ma è un problema che ho da un po’ di tempo. Ci metto un po’ di tempo per formulare una frase”.

Fonte foto: IPA Il rapper Federico Lucia, in arte Fedez

Fan di Fedez preoccupati

In realtà non è la prima volta che Fedez appare in pubblico accompagnato dalla balbuzie.

Mercoledì 22 febbraio, durate una diretta su YouTube per presentare il podcast ‘Wolf, Storie che contano’ sull’educazione finanziaria, è sembrato parecchio provato.

Anche in quell’occasione ha balbettato, scusandosi col pubblico alla fine del video: “Spero di non balbettare come oggi perché mi è partita una balbuzie incredibile“.

Tante persone, sui social, si sono chieste cos’abbia il rapper: “Non sembra più lui“, scrive qualcuno.

Le possibili cause della balbuzie

Ma come è possibile che una balbuzie si palesi improvvisamente?

Secondo la dottoressa Dora Siervo, psicoterapeuta di Humanitas Medal Care di Bergamo, in generale per quel che riguarda la balbuzie “c’è un’integrazione tra i due aspetti. C’è una componente fisiologica, che corrisponde all’alterazione della respirazione, e una componente psicologica che può essere dovuta in genere a un’ansia superiore alla media, a una disistima, a un’aggressività repressa”.

Come si cura la balbuzie? Risponde sempre la Siervo: “Il primo intervento è di tipo psicologico, e prevede un lavoro dello psicoterapeuta sulla disistima del paziente, sull’ansia, sui suoi problemi disfunzionali”.

In genere la maggior parte dei balbuzienti si confrontano con questa problematica sin da bambini, ma in alcuni casi la balbuzie può comparire in età adulta: è sostanzialmente un disturbo variabile, come spiegato dal centro medico Viva Voce Institute, che può scomparire per alcuni periodi e tornare all’improvviso.

C’è chi ipotizza, quindi, che la balbuzie momentanea di Fedez sia dovuta al post Sanremo 2023 e alla presunta crisi con Chiara Ferragni.

O, ancora, alla polemica con Mario Giordano e ‘Fuori dal coro’.