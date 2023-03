Fedez assente alla conferenza stampa di LOL 3 di Prime Video: il messaggio del rapper. Chi sono i concorrenti

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Fedez non si è presentato alla conferenza stampa della terza stagione di “LOL: chi ride è fuori“, lo show comico di Amazon Prime Video di cui è conduttore insieme a Frank Matano. Mistero su cosa sia successo, non si hanno notizie sul perché il rapper, quasi sparito dai social dopo Sanremo 2023, abbia saltato un importante appuntamento di lavoro.

LOL 3, Fedez salta la conferenza stampa

Questa mattina, 2 marzo, era prevista la conferenza stampa di presentazione di LOL 3, il format di successo prodotto da Endemol disponibile in esclusiva su Prime Video. Fedez, che conduce lo show assieme a Frank Matano, non si è presentato all’atteso appuntamento, né ha mandato un contributo video pre-registrato.

È toccato dunque a Matano fare gli onori di casa assieme a Serena Dandini, che ha condotto la conferenza stampa, e ai comici concorrenti della terza edizione. Fedez “ci segue da lontano”, ha spiegato Dandini.

Per il rapper questa sarebbe stata la prima, vera occasione di mostrarsi in pubblico dopo la scomparsa quasi totale dai social seguita al Festival di Sanremo, su cui sono state fatte in questi giorni molte illazioni.

Non è chiaro se l’assenza di Fedez sia legata a questioni professionali, motivi di salute o privati. Al momento non è arrivato nessun chiarimento in merito. Di certo c’è che il fatto contribuirà ad alimentare le voci e le illazioni sul cantante, il suo stato di salute e la presunta crisi matrimoniale con Chiara Ferragni.

Chi sono i concorrenti della terza stagione di “LOL: chi ride è fuori”

Dopo il successo delle prime due stagioni, “LOL: Chi ride è fuori” torna per una nuova stagione con l’esilarante sfida a colpi di battute tra dieci noti professionisti della comicità che cercheranno di rimanere seri per sei ore consecutive.

In palio un premio di 100.000 euro da devolvere a favore di un ente benefico scelto dal vincitore finale.

I dieci concorrenti della terza edizione sono: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo (The Jackal), Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Brenda Lodigiani e Marina Massironi.

In veste di conduttore e arbitro ci sarà ancora Fedez, affiancato da Frank Matano, uno dei comici concorrenti nella prima stagione. Maccio Capatonda, vincitore di LOL 2, sarà lo special guest della terza stagione: sarà il ‘disturbatore’ ufficiale dello show, con il compito di indurre alla risata i concorrenti.

Il cast della terza edizione di “LOL: Chi ride è fuori”

LOL 3, la data di uscita

Prodotto da Endemol Shine Italy, “LOL: Chi ride è fuori” va in onda in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi.

I primi quattro episodi della terza stagione saranno disponibili sulla piattaforma di Amazon a partire da giovedì 9 marzo 2023, mentre per poter vedere i due episodi finali bisognerà attendere il 16 marzo.