Fedez rompe il silenzio social: “Ho preso uno psicofarmaco sbagliato, Chiara mi è stata sempre vicino”

L’assenza di Fedez dai social aveva fatto molto rumore. Le voci sul silenzio del rapper si erano rincorse, così come quelle su una presunta crisi con la moglie, Chiara Ferragni, dopo quanto accaduto a Sanremo. Ma ora è lo stesso Fedez, con una serie di storie pubblicate su Instagram, a fare chiarezza e ad aprirsi con i suoi follower.

L’assenza di Fedez in Tribunale e alla presentazione di Lol

Nelle scorse settimane, oltre a disertare la convocazione in Tribunale per testimoniare sulla strage nella discoteca di Corinaldo, Fedez non aveva partecipato neanche alla conferenza stampa di presentazione della terza edizione di Lol-Chi ride è fuori. Ma soprattutto i fan del rapper erano molto preoccupati per il video in cui Fedez aveva problemi di balbuzie.

Fedez racconta: “Mi sono affidato agli psicofarmaci”

Fedez ha così fatto chiarezza pubblicando una serie di storie su Instagram ed è partito dal tumore che, diversi mesi fa, gli era stato diagnosticato. “Ogni giorno escono notizie su me e la mia famiglia che non corrispondono al vero ed è giusto che sia io a raccontarvi quello che è successo”, ha detto Fedez, che ha poi definito l’esperienza della malattia come “molto traumatica”.

“Solo oggi ho realizzato di quanto poco mi sia preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento, affidandomi solo a psicofarmaci, fino a trovarne uno che non era proprio indicato a me”, ha spiegato Fedez.

Fedez spiega il perché della sua assenza in Tribunale

In pratica il rapper ha detto di aver assunto un antidepressivo molto potente, che ha avuto effetti collaterali molto potenti, tra cui debolezza muscolare e tic nervosi “che mi hanno impedito di parlare in maniera libera”.

“Oltre a darmi un annebbiamento a livello cognitivo, mi ha dato spasmi alle gambe che per giorni mi hanno impedito di camminare, vertigini, nausea, perdita di peso, non una bella cosa”, ha proseguito.

“Non ho potuto svolgere il mio lavoro, ragione per la quale non c’ero alla presentazione di Lol e al processo per la strage di Corinaldo e altre cose. Ad oggi non sono ancora al cento per cento, però giorno dopo giorno miglioro”, ha poi aggiunto Fedez.

Il “grazie” di Fedez a sua moglie Chiara Ferragni

Infine, Fedez ha dedicato un passaggio della diretta a sua moglie, Chiara Ferragni: “Mi è stata sempre vicino e mi dispiace che abbia dovuto sentirne di tutte e subite una tempesta di merda mediatica”, ha detto visibilmente commosso.

Poi la chiusura finale, rivolta ai suoi follower: “Se vi posso dare un consiglio, se vi succede qualcosa di traumatico, prendetevi cura della vostra salute mentale e delle vostre ferite. Questo è il riassunto di due mesi di merda, e ringrazio ancora mia moglie che in questi due mesi ha badato a tutta la famiglia, me compreso”.