Fedez e Tony Effe a Sanremo 2025 di Carlo Conti: l'indiscrezione sui due rivali all'Ariston dopo il dissing

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Ad accrescere ancor di più l’attesa per Sanremo 2025 potrebbe esserci la presenza nella lista dei nomi che parteciperanno alla kermesse canora di Fedez e Tony Effe. I due rivali che, per giorni si sono resi protagonisti di un dissing diventato subito virale, potrebbero far parte dunque del parco cantanti cui sta lavorando il nuovo conduttore, Carlo Conti.

Fedez e Tony Effe, dal dissing a Sanremo

Si prospetta dunque un’edizione pepata quella che arriverà nel prossimo mese di febbraio. Sul palco dell’Ariston, sul quale torna a condurre Carlo Conti dopo la dorata gestione Amadeus, potrebbe alternarsi i due rivali del rap italiano.

Le ultime indiscrezioni infatti vedono sia Fedez che Tony Effe come due dei papabili concorrenti della kermesse. Nello scorso mese di settembre, i due artisti si erano sfidati in un prolungato dissing nel quale si erano attaccati l’un con l’altro su diversi punti. Le divergenze tra i due si erano tramutate in veri e propri capitoli cadenzati di una battaglia a colpi di canzoni nelle quali erano state coinvolte anche le loro famiglie e le loro compagne ed ex tali come Chiara Ferragni e Taylor Mega.

Fonte foto: ANSA Il rapper Federico Lucia, in arte Fedez

Carlo Conti e l’annuncio: quando sapremo i cantanti in gara

Nulla è ancora certo ma i due potrebbero dunque ritrovarsi, faccia a faccia, a Sanremo. L’edizione 2025 si terrà dall’11 al 15 febbraio.

Sarà condotta, come detto, da Carlo Conti al ritorno alla guida del programma. Il presentatore toscano è anche il direttore artistico e sarà lui ad avere l’ultima parola sulle canzoni che saranno in gara.

L’annuncio ufficiale del cast verrà fatto il 2 dicembre, quando verranno svelati tutti i Big che parteciperanno.

Il rilancio di Fedez dopo un 2024 difficile

Secondo il settimanale Chi, Fedez vorrebbe utilizzare la sua partecipazione al Festival di Sanremo per rilanciarsi dopo aver vissuto un periodo difficile dal punto di vista umano e lavorativo.

Tutto il 2024 è stato un anno in realtà complicato per il rapper di Rozzano che ha dovuto affrontare la separazione dalla moglie Chiara Ferragni, con cui sta lavorando per trovare un accordo legale, l’incidente con Cristiano Iovino e l’inchiesta sugli ultras che ha coinvolto alcuni suoi amici. Ora Federico Lucia, questo il suo nome all’anagrafe, punta a tornare all’Ariston dopo aver partecipato al Festival nel 2021. Secondo il settimanale, avrebbe proposto a Conti una canzone molto personale che ripercorrerebbe i suoi recenti alti e bassi.

In questo annus horribilis si è inserito anche il dissing con Tony Effe che ha diviso l’opinione pubblica per settimane. Ora i due rapper, anche se Tony Effe è più un alfiere della trap, rischiano di ritrovarsi a Sanremo. Secondo Oggi infatti l’artista romano è uno dei nomi più spendibili per la competizione, dopo il grande successo ottenuto con il tormentone estivo “Sesso e Samba”. La contrapposizione dei due già scatena la fantasia dei fan che si chiedono se tra i due scoccherà la pace o ci sarà un nuovo round, ripercorrendo magari le orme della lite tra Morgan e Bugo.