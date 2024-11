Sindaca rompe il silenzio elettorale e sostiene Elena Ugolini a elezioni regionali aperte in Emilia-Romagna

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La sindaca di Riva del Po, Daniela Simoni, ha ricevuto critiche per aver sostenuto pubblicamente Elena Ugolini, candidata di centrodestra alle elezioni regionali in Emilia–Romagna, durante il periodo di silenzio elettorale. La sindaca ha usato il suo profilo Facebook per dare sostegno alla candidata, difendendo la scelta in quanto l’account social è personale e non istituzionale.

Sostegno dalla Sindaca a Elena Ugolini a urne aperte

Domenica 17 novembre sono state aperte le urne delle elezioni regionali in Emilia–Romagna (oltre che in Umbria) e, come è noto, vige in questo momento il silenzio elettorale.

Peccato che Daniela Simoni, sindaca del comune di Riva del Po, abbia manifestato il proprio sostegno alla candidata di centrodestra Elena Ugolini, in un lungo post diffuso sul suo profilo Facebook.

Il post di Daniela Simoni durante il silenzio elettorale

“Ho sempre sostenuto che a livello locale la differenza la fa la persona ma a ben vedere è così in tutti gli ambiti ed infatti anche Elena Ugolini la mette al centro come ho sempre fatto anche io” scrive Daniela Simoni nel suo post.

“Ed è per questo che (è la prima volta che lo faccio) mi sento e mi permetto di dare un suggerimento di voto. Ho seguito Elena Ugolini sulla sua bacheca social, ho partecipato ad un paio di suoi incontri sul ns territorio ed ho avuto il piacere di invitarla e poi accompagnarla allo sciopero generale della Berco che si è tenuto l’11 novembre” racconta la sindaca.

“Ho conosciuto così una Persona empatica, preparata, raggiungibile, modesta, coinvolta a tratti emozionata ma sempre molto equilibrata. Donna, madre e lavoratrice (è stata anche Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione) e per questo pratica e determinata” spiega Simoni nel post, condito da un’immagine esplicativa di come esplicitare il proprio voto nella cabina elettorale.

Le critiche sui social e la difesa della sindaca

La scelta di Daniela Simoni è stata immediatamente criticata dal popolo social, che ha inondato il post di commenti negativi.

In molti hanno fatto notare che l’azione arriva nel periodo di silenzio elettorale, ma la sindaca si è difesa sottolineando che l’appoggio a Ugolini è stato effettuato sulla sua bacheca personale, e non in quella istituzionale.

“Lei gioca sporco” sottolinea però un utente, evidenziando come nel profilo vi siano due elementi più che distintivi del suo ruolo istituzionale. In primis, la parola “sindaco” e in secondo luogo, la foto in cui Simoni compare con la classica fascia tricolore.

Il precedente di Maurizio Gasparri

Nella stessa giornata anche Maurizio Gasparri ha violato il silenzio elettorale, dichiarando che ormai a suo avviso non esiste più la prassi di non fare propaganda durante il voto.

In un comunicato, quindi, ha invitato gli elettori a votare per Forza Italia, sostenendo che i tempi dei social e delle comunicazioni moderne rendono superato il silenzio elettorale.

Allo stesso tempo ha anche criticato la Rai per la trasmissione “Report”, che ha trattato di recente il caso del “Tartufo gate” relativo alla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.