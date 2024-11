Gasparri viola il silenzio elettorale a urne aperte e afferma che "non esiste più": attacco a Rai e Report

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Maurizio Gasparri viola il silenzio elettorale quando le urne sono aperte per le elezioni regionali in Umbria ed Emilia Romagna affermando che, ormai, il silenzio relativo alla propaganda dei politici nel corso delle votazioni è una pratica che “non esiste più”. Il parlamentare di Forza Italia ha attaccato poi la Rai, in particolare il programma Report.

Elezioni regionali, Gasparri: “Votate Forza Italia, il silenzio elettorale non esiste più”

Il senatore forzista, tramite una nota, sostiene che “esisteva, un tempo, il silenzio elettorale. Mentre le urne erano aperte, nella immediata vigilia, non si poteva fare propaganda elettorale. E, invece, il servizio pubblico radiotelevisivo ha rotto questo principio che, in effetti, nell’epoca dei social e di tante forme di comunicazione appare superato”.

“Pertanto – aggiunge Gasparri – unendomi a quello che fanno le altre realtà istituzionali, penso che sia legittimo fare propaganda anche oggi e invitare gli elettori a ricordarsi che si vota in Umbria, in Emilia-Romagna e di andare a votare per i candidati presidenti Tesei ed Ugolini ma, soprattutto, per le liste ed i candidati di Forza Italia”.

Gasparri: “È giusto fare appelli fino all’ultima ora”

E ancora: “Siamo cresciuti e abbiamo rafforzato il nostro radicamento territoriale e facciamo la differenza nel centrodestra. È giusto fare appelli fino all’ultima ora, ricordando che si vota fino a domani, lunedì, alle ore 15:00. E votare Forza Italia vuol dire fare la scelta giusta”.

Il comunicato, riferisce sempre Gasparri, è un commento “alla messa in onda ieri pomeriggio, in pieno silenzio elettorale, della replica di Report di domenica scorsa in cui si parlava di Umbria e dei vari candidati“.

Il servizio di Report sul “Tartufo gate”

Cosa è stato mandato in onda da Report? Il cosiddetto “Tartufo gate”, ossia il caso dell’archiviazione per abrogazione del reato di abuso d’ufficio dell’inchiesta a carico di Tesei e dell’assessora Paola Agabiti sui fondi alla Urbani Tartufi, realtà di proprietà del marito di Agabiti e in cui lavora il figlio di Tesei.

“Perché non si è astenuta quando avete votato i finanziamenti?”, ha chiesto il giornalista di Report a Tesei che ha replicato: “Non c’era motivo”.

Sulla vicenda del “Tartufo gate” si è espresso anche Tajani, leader di Forza Italia. “È stato archiviato”, ha chiosato il vicepremier che, a proposito dell’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, ha commentato: “L’abuso d’ufficio è un reato che non sta né in cielo né in terra”.

Il ministro ha concluso dichiarando che “la morale non la fanno i giornali“.