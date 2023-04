Tassista rifiuta un cliente a La Spezia e lo aggredisce: rottura del bacino, incastrato dalle telecamere

A La Spezia, un tassista è stato denunciato per aver spinto a terra un cliente, a seguito di un diverbio, e avergli procurato la frattura del bacino.

Il diverbio

La lite tra i due, secondo quanto raccontato dai vigili urbani della città ligure, è scoppiato dopo che il cliente ha chiesto di essere accompagnato a casa, in un tratto di strada ritenuto tuttavia “scomodo” dal tassista in una strada che, secondo quest’ultimo, avrebbe messo a rischio l’integrità del suo veicolo. L’episodio risale a mercoledì 26 aprile.

A tale rifiuto, spiega l’agenzia Ansa, sono seguiti epiteti ed offese reciproche culminate in una vera e propria aggressione fisica.

L’aggressione

Secondo quanto riportato dai vigili urbani, il cliente a quel punto ha occupato comunque il sedile posteriore del mezzo, innescando così la reazione del tassista.

Dopo aver scaricato il bagaglio dell’uomo, il tassista ha così spintonato il cliente, facendolo cadere a terra. Nella caduta, l’uomo avrebbe riportato la frattura del bacino.

Lite ripresa dalle telecamere

La persona aggredita ha deciso di sporgere denuncia nei confronti dell’anziano tassista.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il cliente ha riportato la frattura del bacino dopo essere stato spinto a terra dal tassista

La lite è stata ripresa dalle telecamere del circuito cittadino. La Polizia locale ha denunciato il tassista all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali volontarie.

Dal punto di vista amministrativo, la Polizia locale ha sanzionato il professionista per non essersi comportato con la “dovuta correttezza, senso civico e senso di responsabilità”, nonché per aver violato la legge regionale in materia.

Gli uffici comunali competenti ora dovranno valutare il persistere delle condizioni per il mantenimento della licenza.

A proposito di corse negate, il 5 dicembre 2022 una cliente ha chiesto di pagare il taxi con il bancomat ma il tassista le ha urlato in faccia che “non è più obbligato” e che “può fare come vuole”. L’episodio avvenuto a Genova è accaduto a Silvia Salis, ex campionessa del lancio del martello e vicepresidente vicaria del Coni, che ha raccontato la spiacevole avventura con una storia sul suo profilo Instagram.

L’episodio denunciato sul suo profilo Instagram ha fatto velocemente il giro dei social. Successivamente, la campionessa ha voluto “ringraziare i tassisti onesti che svolgono un servizio pubblico indispensabile”.