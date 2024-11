Simone Rugiati e le minacce ai vicini con in pugno un coltello: la versione dello chef raccolta da Lucarelli

Simone Rugiati, chef e conduttore televisivo, nelle scorse ore è stato denunciato dai carabinieri per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Il 43enne originario di Empoli, secondo quanto raccontato dal quotidiano Il Giorno, ha cominciato a minacciare delle persone con un coltello da cucina. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 23 di giovedì 28 novembre, in via Luca Signorelli, nel cuore della Chinatown di Milano. Selvaggia Lucarelli ha contattato lo chef e una delle persone che lo ha visto col coltello in mano.

Simone Rugiati a Selvaggia Lucarelli: “Sono dispiaciuto”

La Lucarelli, sul suo portale ‘Vale Tutto’, ha spiegato di aver sentito telefonicamente Rugiati, il quale le è apparso molto scosso per quanto accaduto.

“Sono dispiaciuto. Questa cosa mi rovina, mi fa sembrare, uno di quelli che vanno in giro per Milano col machete, ma non è così”, ha dichiarato il conduttore.

Fonte foto: ANSA Simone Rugiati

“Avevo un coltello a spatola con la punta rotonda, non volevo accoltellare nessuno”, ha aggiunto lo chef.

Un uomo che dimora vicino al Food Loft di Rugiati ha detto alla giornalista di essersi spaventato, di essersi sentito minacciato e che Rugiati non sarebbe nuovo a situazioni di questo tipo: “Abbiamo avuto paura, non è la prima volta che lo sentiamo urlare”.

Simone Rugiati in escandescenza col coltello in mano

Secondo quanto scritto da Il Giorno, Rugiati, lo scorso giovedì, circa un’ora prima che scoccasse la mezzanotte, sarebbe stato visto mentre impugnava un coltello e urlava a squarciagola: “Scendete, scendete tutti”.

Il locale dello chef empolese sorge in una traversa di via Paolo Sarpi, a Milano. Trattasi di uno spazio multifunzionale di 350 metri quadrati che può essere preso in affitto per svariati eventi come cene di gala e show cooking.

La denuncia

Non è chiaro che cosa abbia innescato la rabbia di Rugiati. Una delle ipotesi è che qualche vicino si sia lamentato per dei presunti rumori provenienti dal locale e che il cuoco sia stato preso da un impeto di ira.

Fatto sta che qualcuno dei vicini ha chiamato il 112 che si è recato sul posto. Ed è scattata la denuncia. Sempre secondo le prime ricostruzioni, Rugiati sarebbe stato sorpreso in evidente stato di alterazione.