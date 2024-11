Chef Simone Rugiati col coltello in strada per una lite con i vicini, intervengono i carabinieri: denunciato

Il noto chef televisivo Simone Rugiati è stato denunciato in seguito a una lite condominiale. Nella serata del 28 novembre, Rugiati è sceso in strada impugnando un coltello e urlando nei pressi di via Paolo Sarpi a Milano. A mandarlo su tutte le furie sarebbero stati dei rumori giudicati eccessivi. “Scendete, scendete tutti”, ha urlato.

Denunciato Simone Rugiati

Uno degli inquilini del palazzo, che stavano assistendo alla scena dal balcone, ha chiamato il 112. Al loro arrivo, i carabinieri hanno trovato Rugiati da solo in strada.

Lo chef, come scrive La Repubblica, è stato denunciato per porto d’armi e oggetti atti a offendere. Il coltello è stato sequestrato. Ai carabinieri sarebbero inoltre stati mostrati dei video girati dai residenti che mettevano in evidenza il comportamento di Rugiati.

Fonte foto: IPA

Simone Rugiati.

In via Signorelli, traversa di via Paolo Sarpi, Rugiati è titolare di Food loft, un locale multifunzionale da 350 metri quadrati per eventi aziendali e cene di gala.

Chi è Simone Rugiati

Simone Rugiati è nato a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa, nel 1981. Si è diplomato all’istituto alberghiero Ferdinando Martini di Montecatini Terme e dopo una serie di corsi e stage formativi in Italia e all’estero, ha lavorato come commis in alcuni ristoranti toscani.

Nel 2002 è diventato chef del gruppo editoriale Hobby & Food di Parma. Ha diretto alcune riviste culinarie, ma la svolta è arrivata con la partecipazione a La prova del cuoco dal 2002 al 2009.

Lo chef 43enne ha poi preso parte anche a una serie di altri programmi televisivi, relativi al mondo del food ma non solo: Tu sì che vales, Selfie, L’isola dei famosi, Cuochi & Fiamme, Nudo & Crudo e Io, Simone e il loft, fra gli altri.

Gli amori di Simone Rugiati

Lo chef vip ha inoltre conquistato le copertine dei rotocalchi per via delle sue frequentazioni con donne del mondo della comunicazione e dello spettacolo.

Il Giorno ricorda le sue relazioni con la giornalista sportiva Monica Somma, con la modella Malvina Seferi con la quale ha partecipato a Pechino Express, con la modella ecuadoriana Carla Cruz con cui ha vissuto una storia d’amore per più di tre anni. E poi ancora la storia con Ahlam El Brinis, ex concorrente di Miss Italia e con Claudia Motta, ex Miss Mondo Italia.