Tassista in fin di vita per uno scontro tra auto e taxi a Milano. L'ipotesi è di sorpasso con il rosso

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Terribile incidente a Milano. Un taxi e un’auto privata si sono scontrati poco dopo le 8 di domenica 23 aprile appena fuori dal centro città, lasciando ferite 4 persone, di cui una in pericolo di vita. Si tratterebbe del tassista, un uomo di 59 anni. Ancora da accertare le cause dello scontro, ma sembrerebbe si sia trattato di un sorpasso azzardato.

La dinamica dell’incidente

Lo scontro è avvenuto in mattinata all’incrocio tra viale Corsica, lo stradone che porta verso Forlanini e l’aeroporto di Linate, con via Mugello.

Le due auto, una Toyota e un’Audi, stavano viaggiando in direzioni opposte, quando si sono scontrate pochi minuti dopo le 8 di domenica 23 aprile, per motivi che sono al momento al vaglio della polizia locale.

Il luogo dello scontro a Milano

Il taxi stava procedendo lungo viale Corsica in direzione Linate, mentre l’Audi, proveniente da piazzale Susa, viaggiava verso piazzale Cuoco, appena fuori dal centro di Milano.

Dai primi rilievi, sembrerebbe che l’Audi abbia tentato un sorpasso azzardato di un autobus, finendo poi per scontrarsi con la Toyota guidata dal tassista.

Secondo un’altra ricostruzione, l’impatto, un frontale-laterale, sarebbe avvenuto perché uno dei due veicoli sarebbe passato col rosso all’incrocio con via Mugello.

I feriti nello scontro

Il bilancio dei feriti, al momento, è di 4 persone in tutto. Nello scontro sono rimasti feriti conducente e passeggero del taxi, rispettivamente un uomo di 59 anni e un ragazzo di 22 anni, e il conducente e la passeggera della vettura, un’Audi, un uomo di 36 anni e una donna di 31.

Il tassista della Toyota, rianimato sul posto, è stato trasportato all’ospedale Nicaragua in codice rosso. Sembra si trovi in condizioni molto gravi e che sia in pericolo di vita.

I due passeggeri di entrambe le automobili sono invece stati trasportati dal 118 in codice giallo al Policlinico e il conducente dell’Audi in giallo al San Raffaele.

Altro incidente mortale a Milano

Appena tre giorni prima, giovedì 20 aprile, una donna di 39 anni era stata investita da una betoniera nel centro di Milano, mentre era in bici.

L’incidente era avvenuto in zona Tribunale, all’incrocio fra corso di Porta Vittoria e via Sforza.