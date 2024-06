Morto nell'incidente sull'autostrada A1 a Cadeo verso Bologna, sbalzato dal veicolo dopo essersi ribaltato

Dramma sull’autostrada A1 nella mattinata di lunedì 17 giugno. Un uomo è morto sbalzato fuori dall’auto su cui viaggiava, all’altezza di Cadeo, in direzione Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo è uscito dalla carreggiata e si è ribaltato in un canale. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, i vigili del fuoco, un’auto medica e un’ambulanza, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. La corsia coinvolta nell’incidente è stata temporaneamente chiusa e il traffico ha subito dei rallentamenti.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto riferisce IlPiacenza, a perdere la vita sull’autostrada A1 è un uomo di 86 anni originario di Frosinone. Stava viaggiando sulla sua Honda Jazz quando ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, si è ribaltato nel canale che fiancheggia la carreggiata ed è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Poco dopo è intervenuta sul posto l’auto medica del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò nel tentativo di salvare l’uomo, ma l’impatto è stato così violento da provocarne la morte sul colpo. Presenti anche i vigili del fuoco con due squadre e la polizia stradale di Guardamiglio, che si sono occupati dei rilievi del caso.

Fonte foto: TuttoCittà

Traffico in tilt sull’autostrada A1

L’incidente è avvenuto vicino Cadeo, in provincia di Piacenza, al chilometro 68 dell’autostrada A1, tra il casello di Piacenza Sud e quello di Fiorenzuola. La corsia coinvolta nello schianto è stata temporaneamente chiusa per consentire l’intervento dei soccorsi e della polizia stradale.

Il traffico ha subito dei rallentamenti, dovuto al restringimento della carreggiata che è stata ridotta a due corsie nel tratto in cui si è verificato l’incidente.

L’incidente a Carlino, vicino Udine

Nel tardo pomeriggio di domenica 16 giugno, un altro incidente ha invece provocato la morte di un motociclista di 57 anni. La tragedia si è consumata sulle strade di Carlino, in provincia di Udine.

L’uomo si trovava su via Marano, a pochi metri dall’incrocio con via Gemona, quando ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Secondo quanto riportato da UdineToday, la vittima era in compagnia di un’altra persona che a sua volta viaggiava su una seconda moto.

Anche questa è rimasta coinvolta nell’incidente e il conducente è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale triestino di Cattinara. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cervignano e i carabinieri per i rilievi del caso e la messa in sicurezza della strada.