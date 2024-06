Incidente a Carlino vicino Udine: perde il controllo della moto e finisce fuori strada, morto 57enne

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia sulle strade di Carlino, in provincia di Udine, dove un motociclista di 57 anni ha perso la vita in seguito a un incidente. L’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote mentre viaggiava insieme a un’altra persona (ognuno sulla rispettiva moto), rimasta ferita a sua volta.

L’incidente a Carlino, in provincia di Udine

Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 16 giugno, come riportato da UdineToday.

Il motociclista si trovava lungo la strada provinciale numero 3 a Carlino, paesino del Friulano.

L'episodio è avvenuto a Carlino, in provincia di Udine

Il tratto in questione prende il nome di via Marano, a pochi metri dall’incrocio con via Gemona.

La dinamica

Secondo le primissime ricostruzioni, la vittima stava viaggiando in compagnia di un’altra persona.

Entrambi avrebbero perso il controllo dei rispettivi mezzi, finendo fuori strada.

Il centauro a bordo dell’altra moto è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale triestino di Cattinara.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cervignano e i carabinieri per i rilievi. L’arteria stradale è stata quindi messa in sicurezza.

