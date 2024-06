Incidente stradale in Galleria Montenegrone vicino Bergamo: tre feriti, uno è in gravi condizioni

Incidente stradale poco dopo le 17 di oggi, domenica 16 giugno, all’interno della Galleria Montenegrone, all’altezza di Gavarno in provincia di Bergamo. La strada è stata chiusa dopo uno scontro frontale tra due auto: tre i feriti, uno sarebbe in gravi condizioni.

Incidente in Galleria Montegrone, tre feriti

Dalle prime informazioni, sembra che l’incidente abbia coinvolto due auto. Tre i feriti: un giovane di 29 anni, una donna di 52 e un uomo di 70.

Una delle persone ferite è stata trasportata in ospedale in codice rosso, quindi in pericolo di vita. Le altre, per fortuna, in codice verde: hanno riportato soltanto traumi di lieve entità.

Per loro soltanto un grande spavento ma nessun danno fisico importante.

Fonte foto: tuttocitta.it

L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio in Galleria Montenegrone

L’arrivo dei soccorsi e la chiusura della Statale della Val Seriana

Sul posto la centrale operativa dell’Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) ha inviato due automediche e tre ambulanze. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

La galleria è stata chiusa per consentire i soccorsi alle persone rimaste ferite.

Sulla Statale della Val Seriana il traffico è stato bloccato e si sono formate lunghe code.

La dinamica dell’incidente da ricostruire

Insieme ai soccorritori, sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Bergamo.

Spetterà a loro ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente. Di certo al momento c’è solo che l’impatto tra le due auto è stato molto violento.

Non è chiaro se alla base del sinistro ci sia stata una distrazione o un malore del conducente di una delle due auto. Sul tavolo anche l’ipotesi di una distrazione alla guida.

Nel weekend del 15 e 16 giugno, purtroppo, il nord Italia è stato teatro di diversi incidenti stradali con gravi conseguenze per le persone coinvolte. Ieri, ad esempio, una donna di 35 anni ha perso la vita uscendo di strada vicino Bologna.