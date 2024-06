Incidente stradale a Medicina vicino Bologna: morta sul colpo una giovane donna di 35 anni

Gravissimo incidente stradale a Medicina (Bologna). Ieri sera, sabato 15 giugno, una donna di 35 anni è morta dopo essere uscita di strada mentre era alla guida della propria auto. La donna è morta sul colpo.

Incidente stradale a Medicina, morta una donna di 35 anni

Ancora sconosciute le cause dell’incidente, ma stando alle prime ricostruzioni fatte dalla polizia locale di Imola sembra che la donna, per cause ancora da accertare, abbia perso il controllo della Volkswagen Passat sulla quale viaggiava finendo fuori strada, ribaltandosi.

L’incidente mortale si è verificato ieri, pochi minuti prima delle 22, in via San Salvatore, all’altezza del civico 1545.

L’incidente è avvenuto tra Medicina e Budrio

La vittima, una 35enne di origini romene residente a Budrio, si chiamava Iordache Elena Lavinia.

L’intervento del 118 e dei vigili del fuoco

L’intervento del 118, arrivato sul posto con un’autoambulanza e un’ambulanza, purtroppo è stato inutile e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Budrio. Nel sinistro non sono rimaste coinvolte altre auto o persone.

La chiamata ai soccorsi è partita dal guidatore che proveniva nel senso opposto e ha assistito all’incidente.

Tre ore prima un altro schianto

La dinamica dell’incidente mortale è al vaglio della polizia locale di Imola che sta ricostruendo anche quello successo appena alcune ore prima sempre in territorio medicinese, alle 19.

In questo caso le vetture coinvolte erano due e altrettanti i feriti rimasti incastrati nelle auto andate completamente distrutte nella carambola fuori dalla carreggiata della Trasversale di Pianura che collega Budrio e Medicina.

Sul posto erano sono intervenuti i vigili del fuoco da Budrio e da Medicina era atterrato anche l’elisoccorso.

Le due persone ferite erano state trasportate in ospedale in codice di media gravità e, per fortuna, non sono mai state in pericolo di vita. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

A fine maggio, sempre durante il weekend, si erano verificati due incidenti gravi nel giro di poche ore a Roma e in quel caso il bilancio era stato di due vittime.