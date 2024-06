Fa un sorpasso con lo scooter e finisce sotto a un camion a Cava de' Tirreni vicino Salerno: morto 17enne

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale vicino alla stazione ferroviaria di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, dopo essere caduto con lo scooter in seguito a un sorpasso. Il giovane, che viaggiava sul mezzo a due ruote con un amico, avrebbe urtato la vettura che lo precedeva e sarebbe caduto sull’asfalto, finendo per essere investito da un camion che procedeva in direzione opposta. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi del 118, i Carabinieri, la polizia locale e la Guardia di Finanza per le indagini di rito.

Incidente in scooter a Cava de’ Tirreni: morto ragazzo di 17 anni

Il tragico incidente si è verificato nella serata di lunedì 17 giugno, intorno alle 20.40, precisamente in via XXV Luglio.

La vittima, Francesco P., stava conducendo il proprio scooter in compagnia di un amico, a sua volta minorenne, e la coppia marciava in direzione di Nocera, nei pressi della stazione ferroviaria di Cava de’ Tirreni, nel Salernitano.

La dinamica dell’incidente: urto in scooter, la caduta e l’investimento da parte del camion

La dinamica precisa del sinistro è ancora oggetto di analisi da parte delle autorità intervenute sul posto: i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, gli agenti della polizia locale e la Guardia di Finanza.

Secondo la ricostruzione riportata da RTC Quarta Rete, il mezzo a due ruote avrebbe operato un sorpasso ma avrebbe urtato una vettura che lo precedeva, nello stesso senso di marcia.

L’impatto avrebbe provocato quindi la perdita dell’equilibro dello scooter, con l’inevitabile caduta sull’asfalto di entrambi i ragazzi. A causa di quanto avvenuto, uno dei due giovani è stato investito da un camion che procedeva in direzione opposta, perdendo la vita sul colpo.

L’intervento dei sanitari e il tentativo di soccorso

A precipitarsi sul posto i volontari del 118 della Croce Azzurra di Nocera Superiore. La vittima è un ragazzo di 17 anni di Castel San Giorgio, Francesco P., il passeggero dello scooter.

I sanitari del 118 intervenuti sul luogo dell’incidente hanno preso in carico l’altro ragazzo, C.D.M, il conducente dello scooter, per il quale non sono state segnalate particolari criticità mediche, oltre all’autista del mezzo pesante, a cui è stato riscontrato uno stato di forte choc.

In seguito alla tragedia, il sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino.

Si tratta del secondo grave incidente del Salernitano in pochi giorni, dopo quello avvenuto a Eboli con la morte di 3 persone a causa di uno scontro frontale tra due auto.