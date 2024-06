Leonardo Donno deputato M5S denuncia gli aggressori dopo la rissa alla Camera: chi sono e di quali partiti

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La rissa scoppiata alla Camera il 12 giugno finisce in caserma. Il deputato del M5S Leonardo Donno, infatti, ha denunciato ai carabinieri i suoi aggressori. Nella querela si ipotizzano i reati di lesioni e tentate lesioni.

Rissa alla Camera: ecco i nomi dei denunciati

Come riporta l’Ansa, Donno ha depositato questa mattina (18 giugno), accompagnato dal proprio legale, una denuncia su quanto avvenuto alla Camera mercoledì scorso.

Nella denuncia-querela citerebbe due deputati leghisti, Stefano Candiani e Igor Iezzi, e tre esponenti di Fratelli d’Italia, Enzo Amich, Gerolamo Cangiano e Federico Mollicone.

Fonte foto: ANSA

Leonardo Donno, deputato del Movimento 5 Stelle, ha denunciato alcuni esponenti del centrodestra per la rissa avvenuta il 12 giugno alla Camera

I cinque vengono accusati dal parlamentare dei 5 Stelle di lesioni e tentate lesioni.

La bagarre per il tricolore e il racconto di Leonardo Donno

Lo scorso 12 giugno in Aula è andata in scena la bagarre tra leghisti e opposizioni sull’Autonomia differenziata.

Prima il deputato del Carroccio Domenico Furgiele è stato espulso per aver mimato la X Mas verso le opposizioni, che hanno replicato intonando Bella Ciao. A questo punto la seduta è stata sospesa.

Alla ripresa Donno si è avvicinato al ministro Roberto Calderoli per consegnargli una bandiera tricolore, gesto che ha scatenato la rissa tra parlamentari di maggioranza e opposizione.

Donno, caduto a terra (poi racconterà di essere stato preso a calci e pugni) è stato portato via in carrozzina.

La sospensione degli aggressori e le polemiche

Il giorno dopo la rissa l’ufficio di presidenza della Camera ha deliberato le sanzioni per i parlamentari coinvolti. Il leghista Iezzi è stato sospeso per 15 giorni, Donno per 4.

Altre 9 sospensioni sono state decise per esponenti di Lega, FdI e Partito Democratico.

Donno aveva commentato con parole al veleno la propria sospensione (“L’ufficio di presidenza ha messo sullo stesso piano l’aggredito e l’aggressore“) promettendo battaglia. Oggi la denuncia ai carabinieri.