Travolta in monopattino a Roma da un'auto passata con il semaforo rosso: morta 24enne a Tor Bella Monaca

Una ragazza di 24 anni è morta in un incidente stradale a Roma, travolta in monopattino da un’auto che non si è fermata al semaforo rosso. L’episodio è accaduto nel quartiere Tor Bella Monaca lunedì 17 giugno, alla presenza di numerose persone. La vettura, un’Opel Astra, era guidata da un ragazzo di 22 anni. Le autorità locali sono intervenute per i rilievi sul posto.

Incidente a Roma: auto investa ragazza in monopattino, morta

Il drammatico evento si è verificato verso le 19.30 di lunedì, in via di Tor Bella Monaca, precisamente al numero civico 469, nelle vicinanze della rotatoria antistante il supermercato Pewex.

La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagini in corso. La ragazza è stata investita mentre si trovava sul monopattino, perdendo la vita, poiché pare che l’auto abbia saltato il semaforo rosso.

L’incidente si è verificato nel quartiere Tor Bella Monaca, periferia est di Roma

Ad assistere con orrore all’impatto numerose persone presenti sul posto. Diversi testimoni hanno visto la scena, in cui l’Opel Astra ha travolto la giovane, mentre vari veicoli erano fermi in attesa del verde del semaforo.

Le testimonianze sull’incidente a Tor Bella Monaca: sorpasso azzardato, l’auto sarebbe passata con il rosso

In base ad alcune testimonianze, l’Opel Astra avrebbe azzardato un sorpasso per evitare le altre vetture incolonnate, e non fermarsi al semaforo rosso.

La ragazza di 24 anni, che secondo Il Messaggero si chiamava Manila, è stata quindi centrata in pieno dall’auto mentre marciava con il monopattino elettrico, e non ha avuto scampo.

L’intervento delle autorità e il rischio linciaggio

I rilievi di rito sul luogo dell’incidente sono stati effettuati dalla polizia locale di Roma Capitale con gli agenti del VI gruppo Torri. Sul posto anche la polizia e i carabinieri per gestire l’ordine e l’emergenza, oltre alle ambulanze del 118.

Il 22enne alla guida dell’Opel Astra è stato sottoposto ai test per la rilevazione di droghe e alcol, poi condotto in ospedale per sottoporsi agli esami definitivi.

Secondo quanto riportato da Repubblica, ci sarebbero stati anche alcuni momenti di tensione dopo l’incidente, con alcune persone che si sarebbero avvicinate al 22enne con fare minaccioso. Gli agenti della polizia municipale hanno preso in consegna il ragazzo per evitare il possibile linciaggio.

Quello di lunedì è l’ennesimo incidente mortale in un anno nero per Roma e provincia, con il numero di sinistri fatali salito a 72.