Incidente fra un'auto e due moto a Roma: morto un ragazzo di 26 anni

Schianto mortale a Roma, nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno. Coinvolte due moto e un’auto. L’incidente è avvenuto su via Cristoforo Colombo, all’incrocio con via di Acilia, in direzione Ostia. A perdere la vita è un ragazzo di 26 anni che viaggiava a bordo di una delle due moto.

Incidente su via Cristoforo Colombo a Roma

Attorno alle 4:30 di sabato 15 giugno, un violento scontro si è verificato sulle strade di Roma, per la precisione su via Cristoforo Colombo in direzione Ostia, all’incrocio con via di Acilia.

L’incidente ha coinvolto un’auto e due moto, ma la dinamica non è ancora stata chiarita. L’unica notizia certa è che nell’impatto è rimasto ucciso uno dei due motociclisti, un ragazzo di 26 anni che viaggiava su una Kawasaki 7900.

Fonte foto: TuttoCittà Tratto di via Cristoforo Colombo a Roma, dove è avvenuto l’incidente mortale

L’altro centauro, un 34enne a bordo di una Piaggio Beverly, è stato portato all’ospedale Grassi di Ostia, ma stando alle informazioni emerse finora, non sarebbe in pericolo di vita.

Incidente a Roma, indagini e traffico bloccato

Sono in corso le indagini della Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto poco prima dell’alba di sabato 15 giugno.

Il Corriere della Sera riferisce che la conducente della macchina, una 21enne a bordo di una Ford Fiesta, è stata sottoposta all’alcoltest che è risultato negativo.

Nel frattempo è stato chiuso il tratto di via Cristoforo Colombo in direzione Ostia tra Malafede e Acilia.

Sul posto sono intervenute anche le pattuglie del X Gruppo Mare e del Gruppo pronto intervento traffico (GPIT) per la messa in sicurezza della zona e per i servizi di viabilità.

La 71esima vittima del 2024

Il 26enne morto nell’incidente su via Cristoforo Colombo è la 71esima vittima nella Capitale e provincia dall’inizio del 2024. Prima di lui in questa drammatica lista c’è Stefano Venturini, giudice della Corte d’Appello di Roma che giovedì 13 giugno ha perso la vita su via della Giustiniana.

Anche Venturini viaggiava su una moto, quando si è schiantato contro un’altra motocicletta che procedeva nella direzione opposta rispetto alla sua.