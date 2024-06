Auto imbrattate di vernice a Roma in zona Casalbertone, il video dopo il blitz contro i veicoli parcheggiati

Auto imbrattate con la vernice a Roma, in zona Casalbertone. I vandali hanno danneggiato diversi veicoli, la maggior parte dei quali presenta macchie bianche sul parabrezza, come si vede in un video pubblicato sui canali social di “Welcome to favelas”.

A Roma auto rese inutilizzabili dalle macchie di vernice

Nel video, girato da un passante, si vedono sei auto parcheggiate imbrattate di vernice bianca.

Nella maggior parte dei casi i vandali (o il vandalo) si sono accaniti sul parabrezza con il chiaro intento di rendere impossibile la guida.

Non a caso la parte imbrattata è sempre quella di sinistra, quindi lato guidatore. In un’auto, oltre al parabrezza, è stato verniciato di bianco anche un finestrino.

Il video è stato caricato oggi, martedì 18 giugno, da “Welcome to favelas” quindi è ipotizzabile che le macchine siano state danneggiate nel corso della notte.

Chi lo ha girato dice, con spiccato accento romano “questo lo mandiamo a Welcome to favelas” mentre inquadra le utilitarie e i suv danneggiati.

Il blitz a Casalbertone raccontato in un video

Il filmato ha raggiunto le 570mila visualizzazioni nelle prime tre ore e ha scatenato un lungo dibattito nello spazio riservato ai commenti.

In particolare alcuni follower della pagina fanno notare che probabilmente le auto erano parcheggiate in sosta vietata.

Insomma, una delle ipotesi è che i vandali abbiamo voluto in qualche modo “punire” gli automobilisti che avevano lasciato i veicoli in un luogo non adibito a parcheggio.

Il caso delle scritte “Free Park”

L’estate scorsa a Roma si erano verificati altri imbrattamenti di auto: in quel caso il segnale di chi vandalizzava le macchine era chiaro, risvegliare il senso civico.

Una persona, infatti, individuava le autovetture parcheggiate in modo irregolare, in doppia fila, sulle strisce pedonali o nelle aree riservate ai disabili e disegnava sulla fiancata con la bomboletta spray la scritta “Free Park“ a caratteri cubitali.