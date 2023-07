Free Park colpisce ancora, la Procura di Roma apre un’inchiesta sul “giustiziere” delle auto parcheggiate male

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Free Park, il “giustiziere” del parcheggio selvaggio di Roma, è tornato a colpire. Sono finora quattro le vittime del writer del quartiere Quadraro, che “punisce” chi parcheggia male con delle vistose scritte sulle fiancate delle macchine. Questa volta la quarta auto non è stata imbrattata con la solita scritta “free park”, ma con uno più specifico “contromano”.

La Procura ha aperto un’inchiesta su Free Park

Ma presto l’epopea di Free Park potrebbe finire, perché la Procura di Roma ha aperto un’indagine per risalire all’autore delle scritte. Sul caso indaga il commissariato di polizia Tuscolano, dove uno degli automobilisti colpiti da Free Park ha presentato una denuncia.

L’ipotesi di reato è danneggiamento e a breve partiranno tutti gli accertamenti per dare un nome all’imbrattatore notturno che agisce usando una bomboletta spray con vernice nera.

Presto verranno acquisiti i filmati delle telecamere della zona

Finora Free Park ha agito sempre nella zona tra Porta Furba e Quadraro. Gli inquirenti acquisiranno i filmati delle telecamere di sorveglianza delle zone in cui erano parcheggiate le auto vandalizzate.

L’obiettivo degli investigatori, oltre a voler risalire all’autore dei danneggiamenti, è quello di evitare che i cittadini della zona si facciano giustizia da soli, magari nel caso in cui dovessero cogliere Free Park sul fatto.

Non sono mancate, infatti, le minacce sui social da parte dei residenti. Anche se qualcuno si è detto disposto ad aiutare il “giustiziere” del parcheggio selvaggio, un problema molto sentito in tutte le grandi città italiane e in particolare a Roma.

Fonte foto: Tuttocittà Una delle strade in cui ha colpito Free Park

Finora un solo proprietario ha presentato una denuncia

La polizia vuole capire se ad agire sia stata sempre la stessa persona in tutti e quattro gli episodi, oppure se dopo il clamore mediatico e social siano spuntati degli emulatori.

Per farlo servirà una perizia sulla grafia delle scritte lasciate sulle fiancate delle auto. Al momento solamente uno dei quattro proprietari delle auto colpite ha presentato una denuncia alle forze dell’ordine.

Finora le automobili colpite erano parcheggiate in diverse strade del quartiere Quadraro: via Marco Decumio, Via Selinunte e in viale Opita Oppio.