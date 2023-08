Sul Monte Legnone muore 26enne travolto da un masso: sulle montagne lombarde 8 vittime in 7 giorni

Ennesimo dramma in montagna. Sul Monte Legnone a Morbegno, in provincia di Sondrio, un ragazzo di 26 anni, Samuele Guagnano, è morto all’alba colpito da masso.

La dinamica dell’incidente

Il masso ha travolto il giovane che, dopo l’urto, è precipitato per oltre un centinaio di metri, perdendo la vita. Con il 26enne c’erano due compagni.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che si sono recati sul posto con elisoccorso. Una volta sbarcato il medico questi non ha potuto fare altro che constatare la morte del ragazzo.

Fonte foto: ANSA

Gli altri due giovani sono stati accompagnati a valle dai tecnici della Stazione di Morbegno.

Difficoltà nel recuperare la salma

Le operazioni di recupero della salma sono state impegnative e sono durate ore in quanto non è stato facile individuare il cadavere finito nel dirupo. La vittima risiedeva a Modena.

Bollettino infernale, otto morti in una settimana sulle montagne lombarde

Bollettino infernale quello del soccorso alpino che nell’ultima settimana ha registrato otto decessi sulle montagne della Lombardia.

L’8 agosto due vittime: una causata da una frana avvenuta a Sonico, in provincia di Brescia, l’altra per una caduta in un dirupo, a Borno, sempre nel Bresciano.

Il 10 agosto a Roncobello, nel bergamasco, è morta una 43enne di Cornaredo dopo essere precipitata in un canale.

L’11 agosto un 76enne cercatore di funghi è scivolato ed ha perso la vita in seguito a una caduta nei boschi, a Rasura, in Val Gerola, provincia di Sondrio.

Il 12 agosto un 85enne è stato trovato morto dopo essere scivolato per una settantina di metri lungo un sentiero in montagna, a Cosio Valtellino, in provincia di Sondrio.

Il 14 agosto un medico di 26 anni è deceduto dopo una caduta di 80 metri davanti agli occhi della sua compagna: avevano imboccato il sentiero sbagliato, in zona Laghi Gemelli.

A Ferragosto, oltre al ragazzo morto a Morbegno, è deceduto un altro cercatore di funghi in Valtellina: in territorio comunale di Val Masino (Sondrio) sui monti di Preda Rossa, ha perso la vita un 55enne della provincia di Como.