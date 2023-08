Escursionista cade da 150 metri in montagna e muore sul Brutto Buso vicino Vicenza: ritrovato in un canale

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Muore in montagna, precipitando da un’altezza di circa 150 metri. È la tragedia che si è consumata a Posina, in provincia di Vicenza, dove un escursionista di 68 anni è stato ritrovato morto nella notte del 13 agosto dopo le ricerche avviate il giorno precedente, quando la moglie si è allarmata perché l’uomo non stava rientrando dalla passeggiata in montagna. Il telefono irraggiungibile, poi le ore di apprensione terminate con la peggiore delle notizie. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato dagli operatori del Soccorso alpino lungo un canale.

L’ultima chiamata dell’escursionista alla moglie

L’allarme è scattato sabato sera, 12 agosto. L’uomo, un escursionista 68enne di Schio (provincia di Vicenza), si era recato in Val Posina per fare una passeggiata sul Brutto Buso, località impervia e priva di sentieri tracciati.

Stando alle ricostruzioni effettuate, l’uomo avrebbe chiamato due volte la moglie per aggiornarla sull’escursione. L’ultima telefonata risaliva a mezzogiorno, quando il 68enne ha raggiunto la vetta.

Fonte foto: Tuttocittà.it Posina, in provincia di Vicenza, dove l’escursionista ha perso la vita cadendo dal Brutto Buso

In quest’ultima chiacchierata con la moglie, l’uomo le avrebbe detto che avrebbe mangiato qualcosa e poi sarebbe tornato giù. Ma da quel momento non ci sono più state sue notizie.

Le ricerche e il ritrovamento del corpo senza vita

A distanza di qualche ora dalla chiamata, il telefono dell’uomo è risultato irraggiungibile. È così che sono iniziati i momenti di apprensione della famiglia.

Le ricerche dell’uomo sono iniziate sabato sera. Erano circa le 21, infatti, quando il Soccorso alpino di Arsiero è intervenuto nella zona del Brutto Buso per rintracciare l’escursionista.

Sono stati dispiegati quattordici soccorritori per ritrovare l’uomo. Si sono suddivisi in squadre per scandagliare la zona, fino al ritrovamento del corpo ormai senza vita nei pressi di un canale.

L’ipotesi del malore prima della caduta

Era notte fonda, circa le 3:30, quando si sono concluse le operazioni di recupero della salma che è stata imbarellata e poi calata per 200 metri fino al sentiero per essere trasportata a Posina.

Al momento non è ancora stata accertata la causa della caduta. Non è da escludere che, per esempio, l’uomo possa essere stato colpito da un malore oppure che abbia semplicemente perso l’equilibrio precipitando per 150 metri.

Sulla cima del Brutto Buso i soccorritori sono tornati per recuperare gli effetti personali dell’uomo, compreso lo zaino che il 68enne aveva poggiato per terra aperto prima di cadere.

Solo qualche giorno prima altri due escursionisti hanno perso la vita in Val Camonica. Uno di loro (76 anni) è morto a Sonico dopo essere stato travolto da una frana. L’altro (50 anni), invece, è precipitato in una gola a Borno.