Gatto spedito per sbaglio in un pacco Amazon dallo Utah alla California: ritrovato dopo una settimana

Non dire “gatto” se non l’hai nel pacco, specialmente se il tuo felino si è insinuato all’interno di una scatola Amazon con la quale hai chiesto un reso che impiegherà circa una settimana per diventare effettivo. È quanto accaduto a Galena, una micia a pelo corto di 6 anni che si è ritrovata a fare la spola tra due Stati senza saperlo. Per i più sensibili: la gatta sta bene ed è stata tratta in salvo da un dipendente Amazon che ha subito dato l’allarme. Come è stato possibile?

Un gatto in un pacco Amazon

La storia ha inizio il 10 aprile quando Carrie Clark, giovane donna di Lehi, nello Utah, sta preparando un pacco contenente cinque paia di stivali con punta d’acciaio per richiedere un reso al colosso di Jeff Bezos.

Dopo aver consegnato la scatola a chi di dovere, però, Carrie si accorge che la sua Galena non è in casa. Inizia una ricerca disperata, ma dell’animale non c’è traccia. Intanto, il pacco che ha appena confezionato e consegnato inizia il suo viaggio.

Carrie Clark e suo marito cercano la gatta per casa e in tutto il quartiere, lanciano appelli e non si spiegano che fine abbia fatto la loro Galena. Il 17 aprile in casa Clark squilla il telefono.

Dall’altra parte c’è un veterinario che chiama da Riverside, California. Tra Lehi e Riverside ci sono più di 1000 km, e comprensibilmente Carrie Clark non crede alle sue orecchie. “Non ci credevo, gli ho detto che sembrava un brutto scherzo“, racconta la donna al ‘New York Times’. La gatta sta bene ed è sopravvissuta a un trasporto di sette giorni.

Come è stato spedito?

A rivelare i dettagli è la stessa Carrie Clark al ‘New York Times’. Secondo la donna, Galena potrebbe essere entrata nello scatolone mentre suo marito, che vi aveva riposto le cinque paia di scarpe all’interno di apposite scatole, si era allontanato per prendere il nastro adesivo.

“Galena ama le scatole, fa parte della sua personalità”, ha riferito Carrie alla ‘Nbc’. Quindi la gatta potrebbe essersi intrufolata all’interno del pacco e i felini, si sa, sono molto abili a nascondersi. Insospettirsi per il peso del pacco era impossibile: quel reso pesava 13 kg e il peso aggiuntivo dell’animale poteva risultare irrilevante.

Il ritrovamento di Galena

Giunto a Riverside, dunque, il pacco è passato per puro caso tra le mani di Brandy Hunter, che ha scompattato lo scatolone e vi ha trovato Galena all’interno. Brandy ha subito portato la gatta da un veterinario, che grazie al microchip sottocutaneo dell’animale è riuscito a risalire ai proprietari.

Il giorno dopo Carrie Clark e suo marito sono partiti per la California e hanno raggiunto la clinica veterinaria. Lì hanno ritrovato la loro gatta. Carrie racconta: “Quando ho potuto abbracciarla di nuovo ha smesso di tremare, sapeva che ero lì per lei”.

Come sta l’animale

‘New York Times’ riferisce che a salvare la vita a Galena sono stati due fattori: lo scatolone era incollato male, dunque la gatta riceveva una buona quantità di ossigeno.

Inoltre, in quella settimana le temperature erano miti, per cui Galena non ha sofferto picchi di freddo né di caldo e ha resistito alla fame e alla sete. Quando Brandy Hunter ha fatto la scoperta, la gatta aveva una lieve disidratazione e appariva spaventata, ma sostanzialmente in buona salute.