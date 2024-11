Justin Sun mangia la banana di Maurizio Cattelan pagata 6,2 milioni di dollari: "Molto più buona delle altre"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il miliardario cinese Justin Sun l’ha fatto davvero: dopo avere speso 6,2 milioni di dollari per comprare l’opera d’arte “Comedian” di Maurizio Cattelan (universalmente nota come “banana di Cattelan”), l’ha staccata dal muro, l’ha sbucciata e l’ha mangiata. “È molto meglio delle altre banane”, ha commentato di fronte ai rappresentanti dei media.

Perché Justin Sun ha mangiato la banana di Cattelan

Il 34enne Justin Sun, tecnoguru delle criptovalute e fondatore della piattaforma blockchain Tron, ha dato appuntamento a decine di giornalisti e influencer in uno degli hotel più lussuosi di Hong Kong.

Poi ha tenuto un discorso in cui ha fatto un parallelo tra l’arte concettuale e le criptovalute. Infine si è voltato e ha mangiato la banana, come aveva promesso dopo averla acquistata all’asta di Sotheby’s a New York la scorsa settimana.

“Mangiarla durante una conferenza stampa può anche diventare parte della storia dell’opera d’arte“, ha dichiarato Sun, che da personaggio noto per lo più agli addetti ai lavori nel giro di pochi minuti ha conquistato fama a livello mondiale anche sulla stampa generalista.

Da dove arriva la banana

Prima di essere venduta all’asta di Sotheby’s, la banana era stata acquistata per pochi centesimi presso una bancarella di frutta nell’Upper East Side di Manhattan.

La bancarella è gestita da Shah Alam, un anziano che lavora per 12 dollari l’ora. Quando un giornalista del New York Times l’ha raggiunto per raccontargli cosa ne fosse stato della sua banana, Alam ha pianto.

“Sono un uomo povero”, ha detto il 74enne. “Non ho mai avuto questo tipo di denaro; non ho mai visto questo tipo di denaro”.

Sun ha dichiarato al New York Times che la risposta di Alam è stata “toccante”. Il miliardario ha deciso di acquistare 100.000 banane dalla bancarella di Alam e ha annunciato che i frutti saranno distribuiti in tutto il mondo come “celebrazione del bellissimo legame tra vita quotidiana e arte”.

La banana di Cattelan era già stata mangiata

La banana di Cattelan non è solo un frutto attaccato al muro con del nastro adesivo, è più che altro un concetto. Durante le esposizioni, la banana viene sostituita ogni due o tre giorni per evitare che il frutto marcisca.

Nel 2023, durante l’esposizione alla mostra We tenutasi al Leeum Museum of Art di Seoul, la banana di Cattelan venne mangiata da un giovane di nome Noh Huyn-soo.

Lo studente mangiò il frutto e poi ne riattaccò i resti alla parete. Inizialmente disse di averlo fatto perché aveva fame, avendo saltato la colazione. Poi aggiunse di aver voluto fare “un atto di ribellione su un atto di ribellione”. La banana di Cattelan era già stata mangiata in altre occasioni.