Amazon annuncia la data di inizio delle consegne con i droni in Italia: obiettivo 500 milioni di consegne

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Nuova rivoluzione nella logistica. Amazon ha annunciato la data di inizio delle consegne dei suoi prodotti con i droni anche in Italia e, nello stesso periodo, nel Regno Unito.

Le consegne con i droni

Amazon inizierà a consegnare pacchi nelle case degli italiani con i propri droni. Lo ha annunciato il vice presidente di Pime Air David Carbon durante l’evento Amazon “Delivering the Future” tenutosi mercoledì a Seattle.

Lo farà in concomitanza con un’iniziativa dello stesso tipo nel Regno Unito, ma le prime consegne non avverranno prima di un anno. La data di inizio prevista per questo nuovo progetto è infatti la fine del 2024.

Fonte foto: ANSA Uno dei nuovi droni di Amazon

“Siamo entusiasti di annunciare che entro le fine del 2024 lanceremo le consegne con il nuovo drone Mk30 in Italia e nel Regno Unito” ha detto Carbon durante l’evento di presentazione.

Come sono fatti i droni di Amazon

L’Italia sarà, insieme al Regno Unito, il primo Paese a sperimentare i droni di Amazon al di fuori degli Stati Uniti. Carbon ha spiegato anche la ragione per cui l’azienda ha scelto proprio il nostro Paese.

“Primo, abbiamo un’ottima relazione lavorativa e una grande base di clienti. Poi c’è una struttura molto chiara per quanto riguarda gli enti regolatori, e questo rende più semplice far partire un progetto del genere. La terza cosa che l’Italia ha è un ambiente perfetto, un territorio che si addice a quello che vogliamo fare e sperimentare e Amazon è stata accolta molto bene fin dall’inizio” ha dichiarato.

I droni Mark30, presentati durante l’evento, saranno più silenziosi dei precedenti e centinaia di volte più sicuri. Inoltre saranno anche più leggeri e veloci, per garantire la puntualità delle consegne.

Le regole per i droni

I droni saranno inizialmente impiegati nelle aree vicine ai magazzini Amazon. Il peso massimo dei pacchi che potranno trasportare sarà di 2,3 chili. Non si potrà trattare di oggetti molto fragili, dato che saranno lasciati cadere in giardino o sui balconi da alcuni metri d’altezza.

“Il nostro obiettivo è quello di consegnare entro la fine del decennio con i droni 500 milioni di prodotti nel mondo in un modo che è più sicuro rispetto ad andare in auto al negozio a comprarli” ha concluso Carbon