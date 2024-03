Amazon vince la prima causa civile in Italia contro le recensioni false: chiuso un noto sito che le pubblicava

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Vittoria per Amazon. Il colosso americano ha vinto una causa civile contro un broker di recensioni false che offriva rimborsi di prodotti a chi li comprava in cambio di recensioni a 5 stelle per migliorarne la reputazione.

La vittoria di Amazon

Il tribunale di Milano ha stabilito che Amazon è stata vittima di una violazione delle leggi sulla concorrenza da parte di un sito, Realreviews.it, che è stato definito un broker di recensioni false sul sito di e-commerce americano.

Il tribunale ha stabilito che il sito offriva ai consumatori risarcimenti anche totali dei prodotti acquistati su Amazon in cambio della prova di aver lasciato una recensione a 5 stelle sul prodotto stesso.

Fonte foto: ANSA Pacchi di Amazon

Amazon punta molto sulle recensioni dei clienti, ha un programma che premia i migliori recensori e da tempo si impegna per garantire che i giudizi di chi acquista sul sito non siano inficiati da questo tipo di operazioni.

La causa in Italia contro i finti recensori

Grazie alla sentenza del tribunale di Milano, Amazon ha ottenuto non solo che il sito Realreviews.it venisse chiuso, ma anche ce il suo proprietario non possa più organizzare altre attività simili in futuro.

La causa ha aiutato Amazon, per la prima volta nel nostro Paese, a stabilire che ottenere un prodotto in cambio di una recensione falsa non è un procedimento tollerato né tantomeno legale e che chi offre questo tipo di servizi viola la legge.

“Non possiamo che plaudere all’impegno di Amazon e alla prima storica sentenza emessa da un tribunale civile in Italia contro un sito di recensioni false” ha detto Federico Cavallo, responsabile delle relazioni esterne di Altroconsumo, a commento della sentenza.

Il fenomeno delle recensioni false

Amazon ha una storia di lotta contro le recensioni false sul suo sito, negli USA e in Europa, che risale fino al 2015. L’azienda americana ha creato negli anni team globali di esperti e investigatori per contrastare il fenomeno.

Alcuni rivenditori che operano su Amazon infatti comprano recensioni false ai loro prodotti, spesso da broker come quello condannato dal tribunale di Milano, per migliorare la reputazione dei loro prodotti in confronto agli altri presenti sulla piattaforma.

“L’anno scorso Amazon ha preso provvedimenti nei confronti di 44 malfattori in Europa, promuovendo nove nuove azioni legali in Spagna, Germania e Francia. La sentenza del Tribunale di Milano segna una tappa importante nella nostra lotta per proteggere i clienti dalle recensioni false” ha commentato l’azienda.