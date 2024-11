Richiamo della crema di riso Conad con arsenico, ritirato dai supermercati della catena il cibo per bambini

È stato ordinato il richiamo di una tipologia di crema di riso Conad per bambini dagli omonimi supermercati per rischio chimico correlato a “presenza di un residuo di arsenico superiore agli standard ammessi”. Il Ministero della Salute raccomanda di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita. Gli acquirenti potranno optare per un cambio merce alla pari o per la restituzione del denaro.

I lotti sottoposti a ritiro per rischio arsenico

Il Ministero ha ordinato il richiamo della Crema di cereali Riso biologica a marchio Conad in confezione da 200 grammi, relativamente a tre lotti di produzione: L 11341, L 11041 ed L 11042.

Le date di scadenza riportate sono 19/04/2026 e 22/04/2026. L’alimento è stato prodotto da Antaar & S Spa presso lo stabilimento di via Aldo Moro 3, 27051 Cava Manara in provincia di Pavia. Fonte foto: Ministero della Salute

La crema di riso interessata dal richiamo ministeriale

Cos’è l’arsenico

Come spiega il sito dell’Iss (Istituto Superiore di Sanità), l’arsenico è un elemento chimico presente in natura nel suolo e nelle rocce, sia superficiali che sotterranee, così come in acqua e nell’aria. Si presenta in forma inorganica, come i sali di arsenico, o in forma organica in composti generalmente meno tossici.

Alte concentrazioni di arsenico in determinati luoghi possono essere il risultato di attività umane, ma possono essere anche dovute a cause naturali. L’arsenico è largamente utilizzato per una serie di lavorazioni: industria microelettronica, semiconduttori, coloranti, tessuti, carta e vetro.

Gli effetti sulla salute dell’arsenico

Si considera elevata una dose di arsenico fra i 10 e i 50 milligrammi. L’assunzione di una tale dose provoca avvelenamento acuto, a cui segue una serie di sintomi:

vomito;

dolori addominali;

diarrea;

insensibilità agli arti;

crampi e contrazioni muscolari dovuti all’infiammazione di nervi periferici (a dosi maggiori si può giungere al blocco dei muscoli cardiaci e respiratori e alla morte).

Una dose potenzialmente letale di arsenico equivale a 1-2 mg per ogni kg di peso corporeo. La tolleranza all’arsenico può variare sensibilmente da persona a persona.

L’esposizione a basse dosi di arsenico ripetute nel tempo può portare a una serie di modificazioni corporee:

cambiamento nel colore della pelle;

ispessimento della pelle del palmo della mano e della pianta del piede;

lesioni cutanee;

tumori della pelle.

Questi sintomi compaiono solitamente dopo circa 5 anni di esposizione.

L’avvelenamento acuto si cura con lavanda gastrica e con la somministrazione di appositi farmaci. L’avvelenamento cronico viene curato con farmaci e con terapie specifiche per le malattie derivate.