Escursionista muore cadendo per oltre 10 metri nella 'Grotta della neve' in Trentino Alto Adige

Trovato l’escursionista di 50 anni, precipitato per oltre 10 metri nei pressi della “Grotta della neve” in Trentino Alto Adige. All’arrivo dei soccorsi l’uomo era ancora in vita, ma è morto poco dopo le operazioni di rianimazione.

La caduta durante l’escursione

Cristian Marchionni, un uomo abruzzese di 50 anni, si trovava in vacanza in montagna insieme a degli amici.

Il gruppo stava percorrendo un tratto interno alla “Grotta della neve”, un’attrazione turistica in Val Badia, in Trentino Alto Adige.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona di Val Badia, in Trentino Alto Adige, dove si trova la “Grotta della neve”

La grotta si trova sulle pendici della Cima Dieci ed è considerata un’escursione accessibile a chiunque.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava percorrendo un passaggio esposto, quando è precipitato per 10 metri, finendo nel nevaio sottostante. La massa di neve, però, non ha retto il peso e lo ha fatto cadere ancora più in basso, all’interno di un torrente.

Il ritrovamento del corpo

Dopo la caduta e l’allarme lanciato dal gruppo di escursionisti, il corpo è stato recuperato dal Soccorso alpino con l’ausilio della Guardia di Finanza e l’elisoccorso dell’Aiut Alpin Dolomites.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, l’uomo ancora in vita. Poco dopo le operazioni di rianimazioni, effettuate all’interno della grotta, è però deceduto.

La vittima era originaria di Avezzano e, insieme al fratello Massimiliano, gestiva un negozio di acconciature.

Altro caso in Friuli

Un caso analogo è avvenuto in Friuli, dove un uomo di 68 anni è stato ritrovato senza vita dopo essersi perso mentre percorreva il Cammino Celeste.

L’escursionista è stato ritrovato morto dai vigili del fuoco in un canalone il 16 luglio, dopo aver fatto perdere le sue tracce il giorno prima.

L’uomo non si era presentato a un appuntamento per cena in rifugio, dove lo attendeva un secondo escursionista, che ha immediatamente allertato i soccorsi.