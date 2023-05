Ritrovato senza vita l’uomo scomparso dopo essere andato a cercare asparagi in montagna

Era uscito di casa per andare a raccogliere asparagi in montagna, senza però fare ritorno. L’allarme lanciato dai familiari, che non l’hanno visto rientrare per pranzo. L’uomo è stato poi ritrovato privo di vita tra i sentieri di montagna.

L’uscita alla ricerca di asparagi

Salvatore Amabile, 50enne originario di Bracigliano, comune della provincia di Salerno, in Campania, era uscito di casa per andare alla ricerca di asparagi nella mattinata di giovedì 18 maggio.

Passano le ore e l’uomo non fa ritorno. Il giorno dopo i genitori, non vedendolo rincasare per pranzo, si preoccupano e chiedono aiuto per lanciare l’allarme sui social.

“Se qualcuno può aiutarci a ritrovarlo siamo disposti ad ascoltare qualsiasi informazione: Salvatore Amabile 50 anni si è allontanato ieri mattina 18 maggio da casa non è più rientrato… Bracigliano provincia di Salerno…. condivisione del post grazie”. Questo il messaggio lanciato dai familiari, con le ricerche che sono immediatamente partite in tutta la zona.

La ricerca di Salvatore

Nel giro di poco tempo sulle tracce di Salvatore si sono messi carabinieri, vigili urbani, le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS e quelle del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza – SAGF, oltre ai volontari della Protezione Civile locale e ai vigili del fuoco di Mercato San Severino.

A supporto delle operazioni di ricerca anche un’unità cinofila di Salerno e due elicotteri, uno del 6° reparto volo della Polizia di Stato con un tecnico CNSAS a bordo, il secondo dei vigili del fuoco.

Proprio questo dispiegamento di forze ha reso possibile il rintracciamento dell’uomo, avvistato dal secondo elicottero lungo la strada tra i comuni di Bracigliano e Siano, parzialmente nascosto sotto la fitta vegetazione.

Il ritrovamento del corpo

Il 50enne è stato quindi raggiunto via terra dai tecnici e sanitari del CNSAS, dagli agenti della Guardia di Finanza e dai vigili del fuoco, i quali hanno ritrovato l’uomo già privo di vita.

Il corpo è stato esaminato dal medico legale, dopodiché, con l’autorizzazione del magistrato di turno, è stato recuperato e portato presso l’obitorio dell’ospedale di Mercato San Severino. Nei prossimi giorni verrà disposta l’autopsia, per stabilire le cause della morte.

Al momento si ipotizza un malore improvviso, che non ha dato scampo all’uomo. Lutto in tutto il paese, dove Salvatore era conosciuto e benvoluto.