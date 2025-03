Malattia di Lyme dopo il morso della zecca a Genova, morto un 13enne: quali sono i sintomi dell'infezione

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

La malattia di Lyme fa una vittima a Genova dove un 13enne è morto dopo essere stato morso da una zecca. Era stato ricoverato all’ospedale Gaslini in condizioni disperate e per lui non c’è stato niente da fare. Era stato punto circa un anno e mezzo prima e da quel momento in poi la sua salute non era stata più la stessa. Ecco sintomi e problemi che può portare questa infezione.

Morto per la malattia di Lyme a Genova

Si chiamava Lorenzo Bertocchi il 13enne di Brescia morto domenica 9 marzo a Genova. Da mesi ormai manifestava problemi di salute gravi che non si erano attenuati nonostante fosse stato ricoverato in diversi ospedali della Lombardia. Era arrivato tre giorni prima al Gaslini per cercare una cura ma i medici dell’ospedale ligure specializzato nella cura dei bambini non hanno potuto più far nulla per lui.

È stata disposta l’autopsia da parte della pm Francesca Rombolà della Procura di Genova. Si vuole scavare a fondo nella vicenda, capire se si sarebbe potuto scongiurare la morte di Lorenzo, se ci siano state colpe o negligenze mediche. È stato anche aperto un fascicolo per omicidio colposo ma che non prevede per ora alcun indagato. A segnalare il decesso alla Procura sarebbe stata la stessa direzione sanitaria dell’ospedale genovese e ora saranno ascoltati i genitori e scandagliate le cartelle cliniche.

Chi era Lorenzo Bertocchi, deceduto dopo una puntura di una zecca

A portare alla morte del ragazzo di Rezzato, Brescia, è stata la rickettsiosi, nota anche come la malattia di Lyme. Tutto parte da una puntura di una zecca nell’agosto del 2023 quando l’adolescente viveva nelle campagne bresciane con la famiglia. Lorenzo manifesta sintomi particolari: dal rash cutaneo fino al coinvolgimento sistemico e alle artriti, problemi neurologici e cardiologici.

Da quel momento per il ragazzo – fino ad allora sano e in buona salute – era cominciato un vero e proprio calvario. Viene ricoverato in almeno tre ospedali di Milano e prima ancora a Brescia. Eppure nessuno sembrerebbe essersi accorto di quella puntura.

Lorenzo Bertocchi andava a scuola, faceva sport e militava per l’Atletica Rezzato. Sui social, la sua società lo ricorda così: “È un giorno triste per la tragica scomparsa del nostro giovane Lorenzo, che da tempo combatteva con una difficile malattia. Lo scorso anno, nonostante le difficoltà, era riuscito a prendere parte a 4 gare conquistando anche il podio nei pesi: da esordiente era riuscito anche a conquistare l’attuale primato sociale nei 50hs”, scrivono.

La malattia di Lyme: i sintomi, tutto quello che c’è da sapere

La malattia di Lyme, nota anche come borreliosi di Lyme, è provocata dai batteri Borrelia che, come spiega l’Istituto Superiore di Sanità, vengono trasmessi all’uomo tramite la puntura di alcuni tipi di zecche, quelle infette del genere Ixodes. Esse vivono in aree boschive e umide, ma possono trovarsi in aree selvagge e urbane incolte e sono più attive nei mesi più caldi.

Dopo il morso, dapprima si manifesta una macchia rossa che di solito scompare dopo qualche giorno ma che, se non trattata, può anche espandersi lentamente. Entro qualche settimana o mesi, possono comparire disturbi neurologici “caratterizzati da artralgie migranti, mialgie, meningiti, polineuriti, linfocitoma cutaneo, miocardite e disturbi della conduzione atrio-ventricolare“. Sintomi questi che possono durare anche molte settimane e diventare cronici.

Dopo mesi, talvolta anche anni, la malattia può giungere a una terza fase che porta con sé l’artrite di Lyme con alterazioni del sistema nervoso, della cute e dell’apparato muscolo-scheletrico. Viene sottolineato come sia estremamente raro che la malattia possa portare alla morte ma questa evenienza non è impossibile. La malattia di Lyme non si trasmette da persona a persona, né attraverso cibo, acqua o contatti casuali. Prende il nome dalla cittadina di Lyme, nel Connecticut, teatro di un caso che ha fatto scuola nel 1975.