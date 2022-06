Morbo di Lyme, cos'è la malattia che ha costretto Justin Bieber a cancellare i suoi concerti

“Non riesco a crederci che lo sto dicendo, ma la mia malattia è peggiorata e devo cancellare i concerti su ordine dei medici”. Così sui social Justin Bieber ha annunciato la cancellazione all’ultimo momento dei concerti del suo tour in programma a Toronto, in Canada. Lo stop è dovuto all’aggravarsi del morbo di Lyme, la malattia che tormenta il cantante dal 2020. Ma cos’è il morbo di Lyme, quali sono i suoi sintomi e cosa si rischia?

Cos’è il morbo di Lyme

La malattia di Lyme è un’infezione batterica trasmessa dal morso delle zecche. Il sito dell’Humanitas spiega che è causata dal batterio Borrelia Burgdorferi, un microrganismo che può infestare le zecche, e che alcune specie di uccelli e piccoli roditori costituiscono il serbatoio naturale dell’infezione.

Il nome della patologia deriva da Lyme, la città americana in cui venne descritto il primo caso nel 1975.

Si tratta di una patologia multisistemica, cioè che interessa più organi e tessuti: il morbo di Lyme coinvolge in particolare la pelle, le articolazioni, il sistema nervoso e il cuore.

Morbo di Lyme, quali sono i sintomi

La malattia di Lyme si manifesta inizialmente con un arrossamento dell’epidermide (eritema migrante) attorno al morso di zecca, seguito poi da lesioni cutanee multiple simili nelle zone circostanti.

La malattia viene spesso accompagnata da sintomi simil-influenzali come febbre, cefalea, stanchezza, dolori muscolari e congiuntivite.

Se non viene curato il morbo di Lyme diventa cronico e può portare allo sviluppo di disturbi e problemi più seri (con sintomi fluttuanti che possono durare per mesi) come:

disturbi neurologici

miocardite

artrite cronica

alterazioni del sistema nervoso centrale e periferico

alterazioni dell’apparato cardiovascolare

Morbo di Lyme, quali sono le terapie

Il morbo di Lyme si cura con degli antibiotici specifici che forniscono un alto tasso di guarigione completa se la patologia viene diagnosticata in tempo. Il problema con questa patologia è proprio prenderla in tempo.

Non è infatti semplice diagnosticare il morbo di Lyme, innanzitutto perché i primi sintomi sono spesso intermittenti e mutevoli e scambiati per altro. Inoltre i comuni esami di laboratorio non sono in grado di confermare o escludere la malattia.

La diagnosi avviene attraverso dei test sierologici specifici che vengono eseguiti su un campione di sangue. Se non viene presa in tempo la percentuale di guarigione scende e si rischia che la malattia diventi cronica.

Justin Bieber e la malattia di Lyme: i precedenti

Justin Bieber non è l’unica celebrità ad aver contratto la malattia di Lyme. In passato altre star hanno annunciato in passato di aver contratto il morbo di Lyme, come Richard Gere, Ben Stiller, Alec Baldwin e Avril Lavigne. In Italia è nota la vicenda della conduttrice tv Victoria Cabello.