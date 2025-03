58enne trovato morto con ferite alla testa a Valbrembo vicino Bergamo: corpo trovato da un'assistente sociale

Giallo in provincia di Bergamo: un uomo di 58 anni è stato trovato morto in casa a Valbrembo. Il cadavere presenterebbe diverse ferite alla testa e per questo gli inquirenti sospettano che si tratti di un omicidio. Secondo le prime indiscrezioni le lesioni sarebbero state prodotte da un corpo contundente.

58enne morto in casa a Valbrembo

Le notizie sono ancora frammentarie. Nella mattina di domenica 9 marzo un 58enne di Valbrembo, in provincia di Bergamo, è stato trovato morto nella sua abitazione di via Rossini.

Secondo Valbrembana News gli inquirenti avrebbero notato tracce di sangue sulla pavimentazione del vialetto di ingresso della casa, una villetta di un complesso a schiera.

Il 9 marzo un 58enne è stato trovato morto nella sua abitazione di Valbrembo, Bergamo, con ferite alla testa compatibili con un'aggressione con un oggetto contundente

Ansa riporta che il corpo della vittima presenterebbe “profonde ferite al capo compatibili con una aggressione con un corpo contundente”.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri con il personale medico del 118 che, purtroppo, non ha potuto fare altro che confermare il decesso dell’uomo.

Il corpo ritrovato da un’assistente sociale

Secondo le prime indiscrezioni riportate da Open e L’Eco di Bergamo a dare l’allarme sarebbe stata un’assistente sociale che da giorni non aveva sue notizie.

La vittima si chiamava Luciano Muttoni ed era un ex tassista che nei tempi recenti non aveva un impiego. Il 58enne viveva da solo. Da diverso tempo l’assistente sociale aveva notato che Muttoni non rispondeva al telefono, per questo si era recata presso la sua abitazione per accertarsi sulle sue condizioni. La donna avrebbe dunque rinvenuto il corpo dell’uomo e avrebbe dato l’allarme.

Le indagini

Come già riportato, dopo la segnalazione sul posto sono arrivati i carabinieri e il personale del 118. I militari sono intervenuti con il nucleo investigativo di Bergamo, coadiuvati dal Nucleo Operativo Radiomobile (Norm) di Zogno e dai carabinieri di Villa d’Almè.

L’Eco di Bergamo riporta che l’abitazione di Luciano Muttoni sarebbe stata posta sotto sequestro e che al suo interno sarebbero già iniziati i rilievi degli investigatori.

