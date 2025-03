Daniele Re indagato per l'omicidio della moglie Ramona Rinaldi a Veniano: era stato lui a chiamare i soccorsi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Daniele Re è stato indagato con l’accusa di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia in seguito alla morte della moglie Ramona Rinaldi, trovata senza vita in casa a Veniano lo scorso 21 febbraio. Era stato lo stesso marito della donna ad allertare i soccorsi alle 5 del mattino di quel giorno, raccontando che la consorte si era chiusa in bagno senza più rispondere.

Daniele Re indagato per l’omicidio di Ramona Rinaldi a Veniano

La Procura di Como ha iscritto nel registro degli indagati, con l’accusa di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia, Daniele Re, 40enne residente a Veniano, marito della 39enne Ramona Rinaldi, trovata morta in casa il 21 febbraio.

La notizia, riferita da alcuni quotidiani, è riportata anche dall’agenzia ANSA. L’uomo, già interrogato, ha negato ogni responsabilità.

Ramona Rinaldi è stata trovata senza vita nel box doccia nel bagno dell’appartamento di famiglia a Veniano, nella provincia di Como, dove vive anche la figlia minorenne della donna e di Daniele Re, ora accusato di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia.

L’ipotesi iniziale e la svolta nel caso Ramona Rinaldi

Inizialmente, si era ipotizzato che Ramona Rinaldi si fosse uccisa.

Il 21 febbraio era stato lo stesso Daniele Re a chiamare i soccorsi, alle 5 del mattino, riferendo che la moglie si era chiusa a chiave in bagno senza più rispondere.

La donna era stata trovata morta nel box doccia dell’appartamento di famiglia a Veniano, in provincia di Como, dove vive anche la figlia minorenne della coppia.

I risultati dell’autopsia effettuata sul corpo della 39enne Ramona Rinaldi non avevano chiarito le circostanze che hanno portato al suo decesso. Dopo le prime indagini sono stati eseguiti una serie di accertamenti che avevano portato gli investigatori e gli inquirenti ad allargare il ventaglio delle ipotesi sulla morte della donna e a richiedere l’intervento dei carabinieri del Ris di Parma, arrivati nella mattinata di martedì 11 marzo nell’abitazione.

L’interrogatorio di Daniele Re sull’omicidio della moglie

Daniele Re, difeso dall’avvocato Davide Montani, è stato interrogato dal pubblico ministero.

L’uomo, accusato di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia, ha negato ogni responsabilità in relazione alla morte di sua moglie Ramona Rinaldi.