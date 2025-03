Omicidio a Valbrembo di Luciano Muttoni, killer fermati confessano: "Lo abbiamo colpito, volevamo rapinarlo"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Puntavano a commettere una rapina, invece un uomo è rimasto ucciso: dopo neppure 24 ore sono stati fermati i due giovani coinvolti nell’omicidio di Luciano Muttoni, l’uomo di 58 anni trovato privo di vita nella sua abitazione di Valbrembo, in provincia di Bergamo. Si tratta di due giovani di 25 e 24 anni. L’autore materiale sarebbe il più grande.

Incastrati dall’auto di Luciano Muttoni

Il corpo di Muttoni è stato ritrovato domenica 9 marzo. Il più grande dei due fermati, un italiano residente a Bergamo con precedenti, dopo essere stato interrogato ha subito confessato. Gli inquirenti stanno vagliando la posizione dell’altro ragazzo.

I due giovani sono stati sottoposti a fermo dal pm di turno Letizia Ruggeri, che ha coordinato le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo e della compagnia di Zogno.

Uno dei due giovani sottoposti a fermo per l’omicidio di Luciano Muttoni

Il 58enne Muttoni viveva da solo in una casa che di tanto in tanto metteva in affitto su piattaforme online.

Secondo la ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito più volte con calci e pugni, per poi essere finito con colpi alla testa inferti con una pistola scacciacani.

Il bottino: uno smartphone, qualche banconota, carte di credito e l’automobile, utilizzata per la fuga. Ed è stata proprio la macchina di Muttoni ad avere permesso agli inquirenti di risolvere il caso in meno di 24 ore.

I carabinieri di Monza hanno fermato nella notte la Volkswagen Golf intestata a Muttoni. Insospettiti dal fatto che a bordo ci fossero quattro ragazzi e non il proprietario, i militari hanno fatto scattare i controlli.

Non riuscendo a giustificare il possesso, i giovani sono stati denunciati per ricettazione e l’auto è stata sequestrata.

Per il giovane alla guida la situazione è precipitata quando i carabinieri hanno successivamente effettuato un controllo sulla targa ed hanno appreso che il proprietario era stato ucciso.

Dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e dal racconto dei testimoni, il 25enne è stato individuato come presunto autore dell’omicidio.

La confessione del presunto assassino

“Lo volevamo rapinare, ma quando ha reagito lo abbiamo colpito”, ha ammesso. Il ragazzo ha poi fornito informazioni spontanee per indicare ai carabinieri dove trovare il proprio giubbotto macchiato di sangue, i documenti sottratti alla vittima e l’arma del delitto. Tutto era stato gettato nei campi e nei boschi tra i comuni di Valbrembo e Solza.

Il presunto complice è stato successivamente prelevato in una comunità terapeutica dove svolgeva attività di aiuto educatore.

Custodia cautelare in carcere

I due fermati sono ora in custodia cautelare nel carcere di Bergamo in attesa dell’udienza di convalida del gip.