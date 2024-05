Maltempo in Veneto con una tromba d'aria tra Padova e Vicenza: il video del tornado sui terreni agricoli

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il Veneto è sotto scacco per l’ondata violenta di maltempo che da giovedì 2 maggio sta colpendo la regione, con addirittura una tromba d’aria che si è abbattuta tra le province di Padova e Vicenza. Un video mostra come il tornado abbia imperversato attraverso i terreni agricoli, provocando seri danni alle coltivazioni. I vigili del fuoco sono intervenuti in decine di situazioni: non sono stati segnalati feriti né incidenti stradali, ma i danni alle proprietà sono notevoli, con garage e cantine allagati fino a 50 centimetri d’acqua. Nel frattempo, il fiume Bacchiglione a Vicenza ha aumentato la portata, pur rimanendo sotto il livello di allarme, mentre anche a Venezia il livello dell’acqua viene costantemente monitorato.

Maltempo in Veneto, il video della tromba d’aria

Il tornado osservato tra Padova e Vicenza è stato visibile anche a diversi chilometri di distanza, ripreso da diversi video che sono stati rapidamente diffusi e condivisi ripetutamente soprattutto sui social.

Le perturbazioni intense hanno colpito quasi tutto il Veneto e hanno provocato danni a abitazioni e terreni agricoli nella regione.

Fonte foto: Tuttocittà

Il maltempo ha colpito tutto il Veneto e in particolare le province di Padova e Vicenza

Il centralino dei vigili del fuoco è stato sommerso di chiamate, con decine di richieste d’intervento. I pompieri hanno lavorato instancabilmente per garantire la sicurezza delle strade, dei giardini e dei garage delle abitazioni.

Alcune operazioni, le più complesse, sono state completate soltanto venerdì mattina. Fortunatamente, non si sono registrati feriti né incidenti stradali, ma i danni alle proprietà private sono stati notevoli, con circa mezzo metro di acqua in garage e piani seminterrati di alcune abitazioni.

La situazione dei fiumi e dell’acqua alta a Venezia

Nel corso della notte, il fiume Bacchiglione a Vicenza ha visto un aumento del livello, raggiungendo i 2,65 metri alle ore 10.00, comunque al di sotto del livello di allarme fissato a circa 5 metri.

Sotto osservazione anche l’acqua alta alta nella laguna di Venezia, con il Mose che per il momento non è stato ancora attivato.

I danni del maltempo alle coltivazioni

La Coldiretti ha segnalato 23 eventi meteorologici estremi negli ultimi giorni, tra nubifragi, grandinate e tempeste di vento, in tutta Italia.

Questi fenomeni hanno provocato danni a vigneti, frutteti e campi di ortaggi. Dopo un’allerta meteo gialla diffusa in dieci regioni dalla Protezione Civile, la Coldiretti ha monitorato la situazione nelle campagne.

La grandine è stata particolarmente dannosa, con i chicchi di ghiaccio che hanno colpito campi e frutteti, aggravando anche la situazione dei foraggi per l’alimentazione degli animali.