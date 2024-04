Pioggia sull'1 maggio secondo le previsioni meteo, maltempo e calo delle temperature su mezza Italia

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Altra ondata di maltempo in arrivo sull’1 maggio. Secondo le previsioni meteo la pioggia tornerà protagonista in Italia con temporali soprattutto al Centro e al Nord, sul versante occidentale della Penisola, soprattutto durante la Festa dei Lavoratori. Il caldo dovrebbe tornare invece presidiare la zona orientale, col rischio di sabbia del deserto in arrivo dal Sahara. Ecco che tempo farà fino al prossimo weekend.

Come cambia il meteo verso mercoledì 1 maggio

Mercoledì 1 maggio sarà una giornata segnata dal maltempo, che inizierà già da martedì 30 aprile dopo l’illusione di lunedì 29, con un ulteriore rialzo delle temperature sulla Penisola.

L’1 maggio dovrebbe vedere un’Italia spaccata in due: la parte tirrenica colpita dalla pioggia, la parte adriatica invece con un rialzo termico sopra la media.

Polvere dal Sahara, in arrivo la sabbia rossa

Dal Nord Africa è in arrivo non solo il caldo, ma anche una massiccia dose di pulviscolo sahariano.

Sull’Italia, quindi, ci si attende l’arrivo della sabbia rossa dal deserto, che – secondo 3bMeteo – causerà:

cielo fosco e giallognolo;

e pioggia ‘sporca’ o neve rossastra in caso di precipitazioni;

o in caso di precipitazioni; peggioramento della qualità dell’aria per aumento delle polveri sottili indotte dal pulviscolo in sospensione;

per aumento delle polveri sottili indotte dal pulviscolo in sospensione; in caso di concentrazione particolarmente elevata, l’ambiente potrà tingersi anche di un colore rossastro diffuso, conferendo al tutto un aspetto quasi marziano (come accaduto nei giorni scorsi ad Atene).

Il fenomeno dovrebbe attenuarsi dal 2-3 maggio.

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Lunedì 29 aprile

Nord: variabilità al Nordovest con locali piovaschi sulle Alpi, maggiori schiarite in giornata; prevalenza di sole invece altrove. Temperature in aumento, massime tra 20 e 25 gradi;

variabilità al Nordovest con locali piovaschi sulle Alpi, maggiori schiarite in giornata; prevalenza di sole invece altrove. Temperature in aumento, massime tra 20 e 25 gradi; Centro: generali condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte delle regioni, salvo innocui annuvolamenti in Toscana. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi;

generali condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte delle regioni, salvo innocui annuvolamenti in Toscana. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi; Sud: l’alta pressione determina condizioni di tempo stabile e asciutto su tutte le regioni, con clima molto mite. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 22 e 27 gradi.

Martedì 30 aprile

Nord : nubi in aumento al Nordovest con piogge tra Liguria, Piemonte, VDA e Ovest Lombardia; da sereno a variabile al Nordest. Temperature in lieve calo, massime tra 19 e 26 gradi;

: nubi in aumento al Nordovest con piogge tra Liguria, Piemonte, VDA e Ovest Lombardia; da sereno a variabile al Nordest. Temperature in lieve calo, massime tra 19 e 26 gradi; Centro: soleggiato sino al pomeriggio ma con prime piogge sulla Toscana in estensione serale a restanti tirreniche e Appennino. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 28 gradi;

soleggiato sino al pomeriggio ma con prime piogge sulla Toscana in estensione serale a restanti tirreniche e Appennino. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 28 gradi; Sud: generalmente soleggiato al mattino. Dal pomeriggio nubi in aumento. Maltempo in Sardegna con piogge e temporali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 23 e 28 gradi.

Mercoledì 1 maggio

Nord: tempo in ulteriore peggioramento con rovesci e temporali, anche intensi, in estensione dal Nordovest al Nordest. Temperature in deciso calo, massime tra 14 e 19 gradi;

tempo in ulteriore peggioramento con rovesci e temporali, anche intensi, in estensione dal Nordovest al Nordest. Temperature in deciso calo, massime tra 14 e 19 gradi; Centro: spiccata variabilità con rovesci e temporali in estensione dalle Tirreniche alle Adriatiche; parziale attenuazione in serata. Temperature in flessione, massime tra 17 e 22 gradi;

spiccata variabilità con rovesci e temporali in estensione dalle Tirreniche alle Adriatiche; parziale attenuazione in serata. Temperature in flessione, massime tra 17 e 22 gradi; Sud: tempo instabile su Isole e basso Tirreno nonché localmente sul basso Adriatico ma con tendenza a miglioramento. Temperature in diminuzione, massime tra 19 e 24 gradi.

Giovedì 2 maggio

Nord – Al nord ovest: coperto con pioggia moderata. Al nord est : coperto con pioggia moderata sulla laguna veneta e sulle Dolomiti, nubi sparse con ampie schiarite in Romagna, piogge di forte intensità sulle pianure venete e sulle pianure emiliane;

coperto con pioggia moderata. : coperto con pioggia moderata sulla laguna veneta e sulle Dolomiti, nubi sparse con ampie schiarite in Romagna, piogge di forte intensità sulle pianure venete e sulle pianure emiliane; Centro – Sul tirreno : piogge di forte intensità sulle pianure toscane, coperto con pioggia debole sulla dorsale laziale, coperto con pioggia moderata altrove. Sull’adriatico : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale, piogge di forte intensità sulle subappenniniche, coperto con pioggia moderata sul Gran Sasso;

– : piogge di forte intensità sulle pianure toscane, coperto con pioggia debole sulla dorsale laziale, coperto con pioggia moderata altrove. : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale, piogge di forte intensità sulle subappenniniche, coperto con pioggia moderata sul Gran Sasso; Sud Sul tirreno: coperto con pioggia moderata sui litorali e sulle subappenniniche, coperto con pioggia debole sulle pianure, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana e sulla dorsale calabra. Sull’adriatico: sereno sulla dorsale lucana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: sereno sul catanese, coperto con pioggia debole sulla Costa Smeralda e su interne sarde, nubi sparse con ampie schiarite sulla zona etnea, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Venerdì 3 maggio

Nord – Al nord ovest: nuvoloso con locali aperture in riviera ligure, coperto con pioggia moderata sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali, coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite in Romagna, coperto con pioggia moderata altrove;

nuvoloso con locali aperture in riviera ligure, coperto con pioggia moderata sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali, coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali. : nubi sparse con ampie schiarite in Romagna, coperto con pioggia moderata altrove; Centro – Sul tirreno : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, coperto con pioggia moderata altrove. Sull’adriatico : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle subappenniniche, coperto con pioggia debole sulla dorsale, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso;

: nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, coperto con pioggia moderata altrove. : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle subappenniniche, coperto con pioggia debole sulla dorsale, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso; Sud – Sul tirreno: coperto con pioggia moderata sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulle subappenniniche, sereno sulla dorsale campana, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico, nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico, sereno altrove. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano, coperto con pioggia moderata sulla Costa Smeralda, coperto con pioggia debole su interne sarde, nubi sparse con ampie schiarite altrove.