Cade in una gola a Borno, travolto da una scarica di sassi a Sonico: morti due escursionisti in Val Camonica

Tragedia in montagna nel Bresciano, due incidenti mortali sono avvenuti a poche ore di distanza l’uno dall’altro in Val Camonica. Un escursionista di 76 anni è morto a Sonico dopo essere stato travolto da una frana, poche ore dopo un 50enne è precipitato in una gola a Borno.

Incidente mortale a Sonico

Secondo quanto riporta Ansa, il primo incidente mortale si è verificato nella mattina di martedì 8 agosto in Alta Val Camonica, nel territorio di Sonico, in provincia di Brescia.

Un escursionista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da una scarica di sassi, conseguenza di una frana, ferita la sorella che era con lui. L’allarme è scattato poco dopo le 10.30 a quota 2.700 metri, nella zona del rifugio Serafino Gnutti.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino bresciano e del Soccorso Alpino della guardia di finanza di Edolo e due eliambulanze,

Ferita la sorella

I due fratelli facevano parte di un gruppo, una gita organizzata dal Cai di Colico (Lecco), illesi gli altri escursionisti. Il 76enne, un pensionato che risiedeva in provincia di Sondrio, è morto sul colpo.

La sorella invece ha riportato un trauma al torace e a una gamba ed è stata trasportata con l’eliambulanza all’ospedale di Esine, non è in gravi condizioni. Un altro elicottero ha riportato a valle la salma del fratello deceduto. In corso gli accertamenti per ricostruire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente.

I due incidenti sono avvenuti in Val Camonica, in provincia di Brescia, a Sonico e Borno

Precipita in una gola dalla Cima Moren

Poche ore dopo, nel pomeriggio, è avvenuto un altro incidente mortale in Val Camonica, questa volta nel territorio di Borno.

Secondo quanto riporta Brescia Today, un escursionista di 50 anni è precipitato in una gola mentre percorreva un sentiero a est della Cima Moren. All’arrivo dei soccorsi la vittima è stata rinvenuta già morta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Breno, l’elisoccorso e gli uomini del Soccorso Alpino.