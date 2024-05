Nicola Porro contro Piero Fassino sul presunto furto del profumo: "Cleptomania, l'ho difeso in tutti i modi"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Piero Fassino è stato formalmente indagato per il furto del profumo Chanel nel duty free dell’aeroporto di Fiumicino. Nicola Porro, che ha detto di aver tentato in diversi modi di difendere il deputato, si è ritrovato a dire che è un episodio di “cleptomania”. Gli interrogatori tolgono ogni dubbio al presentatore, che ammette di non poter giustificare ancora Fassino.

Tentativi di furto: ci sono i video

La notizia della giornata è l’iscrizione formale di Piero Fassino nel registro degli indagati in merito alla vicenda del furto del profumo. Dal momento in cui la notizia è diventata famosa, Nicola Porro ha cercato di difendere il deputato del Pd.

Il giornalista e conduttore di Quarta Repubblica ha persino ripercorso le vie dell’aeroporto dove sarebbe avvenuto il furto per spiegare come sia stato possibile. “Su Repubblica leggo alcuni degli interrogatori dei commessi e delle commesse del duty free”, dice, ma non solo. Infatti Fassino sembra essere recidivo e aver già tentato 2-3 volte di rubare oggetti. Ci sono dei video (almeno 4 o 5) che lo mostrano chiaramente.

Fonte foto: ANSA Piero Fassino

Nicola Porro: Fassino potrebbe essere cleptomane

Ci sono i video, dice Porro, che “fanno vedere chiaramente che è tutto rubato, cioè che lui ha fatto questo tentativo di rubare”. Allora cosa altro potrebbe essere?

Secondo Porro, Piero Fassino è una persona intelligente e che “comunque non ha bisogno di rubare un profumo da 100 euro”. Da qui la diagnosi improvvisata di cleptomania. “È indagato, sarebbe successo altre due volte…”, prosegue Porro. Non può non essere che cleptomania, ripete più volte.

Che cos’è la cleptomania?

Ma che cos’è la cleptomania? Si tratta di un disturbo mentale caratterizzato da un impulso irresistibile a rubare oggetti, spesso senza alcuna necessità. Il valore degli oggetti non è importante, non è un furto per soldi o per smania di lusso.

Il furto in un cleptomania genera sollievo e gratificazione, seguite poi da sensi di colpa o rimorso. Ma si tratta di un impulso incontrollabile, descritto da molti come frustrante e imbarazzante