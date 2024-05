Lite tra studenti al liceo “Da Vinci” di Reggio Calabria: un accoltellato, parenti irrompono in classe

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Terrore in Calabria, all’interno del liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria dove, in seguito a una lite tra due studenti, un ragazzo adolescente è stato accoltellato da un compagno di classe. Il giovane, ricoverato, non è in pericolo di vita. In seguito alla lite, genitori e parenti del ragazzo hanno fatto irruzione in classe aggredendo sia l’aggressore che il professore.

La lite tra studenti al liceo “Da Vinci” di Reggio Calabria

Durante la mattinata di oggi – venerdì 4 maggio 2024 – si è verificata una lite tra due studenti del liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria.

Come riportato da numerose testate locali, il litigio tra i due compagni di classe sarebbe degenerato nel giro di pochi minuti, quando uno dei due giovani coinvolti ha estratto un coltello, con il quale si è lanciato all’attacco dell’altro giovane.

Fonte foto: ANSA/GOOGLE MAPS Il liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, dove un giovane è stato accoltellato in seguito a una lite con uno studente suo compagno di classe

Questi, un ragazzo adolescente, è stato raggiunto da diverse coltellate al torace e alla spalla, sembrerebbe in modo superficiale. In seguito alla vicenda, sul luogo sono accorsi i Carabinieri.

Il giovane accoltellato

Stando a quanto riportato da Fanpage, in seguito alla violenza la scuola ha avvertito il padre del ragazzo ferito, che sarebbe giunto presso l’istituto mentre il figlio veniva trasportato al pronto soccorso del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria.

Le ferite riportate avrebbero causato anche un’emorragia interna al giovane, che non sarebbe però in pericolo di vita. In seguito a quanto accaduto, nel liceo sono accorsi i Carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria.

Gli agenti delle Forze dell’Ordine sono ora impegnati nella ricostruzione dei fatti. Intanto, lo studente che ha accoltellato il suo compagno di classe è stato denunciato alla Procura dei minori, prontamente informata dell’accaduto.

L’irruzione di genitori e parenti

Il litigio, che sarebbe avvenuto in classe per futili motivi, e la conseguente aggressione armata non sarebbero stati notati da nessun docente.

Anche per questo il padre e alcuni familiari della vittima, una volta giunti presso l’istituto, avrebbero aggredito uno dei professori, nel tentativo di raggiungere l’adolescente autore dell’aggressione con il coltello.

La vicenda ha profondamente scosso la comunità scolastica del “Leonardo da Vinci”, in quello che è l’ennesimo caso di violenza giovanile avvenuto all’interno di una scuola.