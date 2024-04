Tir precipita da un viadotto a Calabritto vicino ad Avellino: caduta di 10 metri dopo lo scontro con un'auto

Drammatico incidente stradale sulla statale 691, la Fondo Valle Sele, in provincia di Avellino, nei pressi dell’uscita della zona industriale di Calabritto. Un tir è precipitato da un viadotto alto circa dieci metri.

Avellino, tir precipita da un viadotto a Calabritto

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante, che trasportava cassoni contenenti packaging per le confezioni di una nota pasta alimentare, prima si è scontrato con un’auto, poi ha travolto le barriere protettive, precipitando da un viadotto da un’altezza di circa dieci metri.

L’autista del camion non è in pericolo di vita

L’autista alla guida del tir non è in pericolo di vita ed è stato trasportato dall’elisoccorso all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Nell’incidente è rimasto ferito anche l’uomo alla guida dell’auto, anche lui trasportato in ospedale in condizioni non gravi.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Sul posto sono accorsi i soccorritori del Nucleo Alpino-speleologico, i Vigili del Fuoco e le ambulanze della Pubblica Assistenza di Calabritto che si sono messe all’opera insieme ai carabinieri e al personale Anas.

La statale è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.

L’incidente nell’Avellinese

Poco ero prima dell’episodio avvenuto nell’Avellinese, si è registrato in provincia di Catanzaro un altro tragico incidente che ha coinvolto un tir.

Sulla SS106, il mezzo pesante e una Kia Sportage, lungo la mattinata di martedì 30 aprile, si sono scontrati frontalmente. L’impatto è stato violentissimo ed è avvenuto nel territorio del comune di Simeri Crichi.

Purtroppo l’uomo alla guida della vettura non ha avuto scampo ed è deceduto. A perdere la vita il dottor Salvatore Mustara, 44enne di Sellia Marina, medico di famiglia a Botricello, unico passeggero a bordo.

