Tragedia sulla A10 tra Sanremo e Taggia dove un tir ribaltandosi ha schiacciato un'auto: morti e feriti

Altra scia di sangue sulle strade italiane. Lunedì 29 aprile, nel pomeriggio, si è verificato un terribile incidente sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, tra Sanremo e Taggia, in direzione del capoluogo ligure.

Due persone sono morte e ci sono diversi feriti. A innescare la tragedia il ribaltamento di un tir che ha schiacciato un’automobile.

A10 Genova-Ventimiglia, incidente a Sanremo: due morti, tir schiaccia un’auto

Secondo quanto ricostruito dalle testate locali, un mezzo pesante si sarebbe ribaltato finendo per schiacciare una vettura. Ancora da accertare le cause che hanno provocato il rovesciamento del tir.

Coinvolto marginalmente anche un secondo camion. L’incidente è avvenuto nel territorio comunale di Sanremo, poco prima della galleria in direzione Genova nei pressi della frazione di San Giovanni.

Sul posto si è precipitato il personale medico del 118 con alcune ambulanze e diversi uomini dei vigili del fuoco. Purtroppo il bilancio è stato tragico: due uomini, entrambi passeggeri dell’auto rimasta schiacciata, sono deceduti.

Amputate gambe e braccio a due persone coinvolte nell’incidente

Inoltre ci sono feriti gravi, come riporta la testata Sanremo News: a un uomo sono state amputate le gambe, a una donna è stato amputato un braccio. Sono stati portati al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure, naturalmente in codice rosso.

Altri due feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Sanremo.

Nelle scorse ore si è verificato un altro dramma stradale. Un motociclista di 34 anni è morto in un incidente avvenuto sulla statale a Popoli Terme, vicino Pescara, dopo aver perso il controllo della sua moto.

Traffico in tilt

Il traffico in direzione Genova è andato in tilt, con la coda che è già arrivata a quattro chilometri. Obbligatoria l’uscita a Ventimiglia per i mezzi pesanti e a Sanremo per gli altri.