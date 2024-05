L'insegnante di danza Milena Santirocco scomparsa a Lanciano non si trova: i punti oscuri e le ricerche

Mistero attorno alla scomparsa di Milena Santirocco, insegnante di danza e fitness 54enne di cui si sono perse le tracce da domenica scorsa. L’ultimo avvistamento è avvenuto a Torino di Sangro, vicino a Lanciano (Chieti), poi un silenzio tombale.

Lanciano, Milena Santirocco scomparsa: l’auto con la gomma bucata e il telefono spento

“C’è qualcosa che non sappiamo. Non può essersi allontanata da sola”, spiega la sorella di Milena, Sonia, come riferisce La Repubblica. Il caso è inoltre stato trattato dalla trasmissione Quarto Grado.

La macchina dell’insegnante è stata trovata in un parcheggio con una ruota bucata e un chiodo accanto, il suo cellulare risulta spento. Domenica pomeriggio, però, era acceso: Milena ha prima postato foto sui social e poi chiuso improvvisamente il profilo Facebook.

Fonte foto: Associazione Penelope Il volantino dell’associazione Penelope

Della donna, separata e con due figli, non si sa nulla dal 28 aprile. “Una vita in questo momento più serena di prima”, racconta Denis, il figlio 22enne di Milena.

Domenica scorsa, nel pomeriggio, come faceva spesso, è andata a fare la sua passeggiata sportiva. Aveva indosso una giacca rossa, pantaloni da tuta e scarpe da ginnastica.

Giunta al percorso Trabocco di Punta le Morge nel primo pomeriggio dopo aver consumato un pranzo con i figli, si è spinta fino alla spiaggia e ha scattato delle foto che ha postato sul suo profilo WhatsApp. Poi il buio.

A casa non ha mai fatto ritorno. La sua Clio grigia è stata trovata nel parcheggio da dove è iniziata la sua camminata. I familiari, domenica sera, non avendola vista tornare, hanno provato a mettersi in contatto con lei, ma il cellulare era spento. L’ultima volta che ha agganciato una cella in zona è stato alle 18.37, tre ore dopo aver postato le foto.

Scomparsa dell’insegnante di danza, parla il figlio

“Abbiamo pranzato insieme a casa domenica, poi io e mio fratello siamo usciti e lei è andata a passeggiare come faceva sempre. Stava bene, era tranquillissima. Mia madre non aveva alcun motivo di allontanarsi volontariamente né tanto meno di fare altro”, assicura il figlio Denis, che dimora con la madre mentre il fratello maggiore Manuel vive da solo.

Le ricerche dei sommozzatori

Proseguono nel frattempo le ricerche. Nelle scorse ore si è temuto il peggio quando i cani molecolari hanno fiutato tracce di Milena su una scogliera a circa 500 metri dal presunto cammino che l’insegnante potrebbe aver percorso durante la sua passeggiata.

Uno dei cani si è addirittura fiondato in mare. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno perlustrato tutti i fondali dell’area senza trovare alcunché.

Intanto sono giunte anche alcune segnalazioni, da prendere però con le pinze. C’è chi avrebbe scorto la donna, dopo la sparizione, nella zona di Vasto o lungo la statale.

“Ma una di queste descriveva mia madre con un vestito lungo che lei non ha mai avuto”, spiega Denis che ieri insieme al fratello ha distribuito lungo la costa di Lanciano i volantini con l’Sos lanciato dall’associazione Penelope che si occupa di persone scomparse.