Gruppo di turisti italiani bloccato sull'isola di Socotra in Yemen, la meta sconsigliata dalla Farnesina

Non sanno più come rientrare in Italia i 15 turisti che sono rimasti bloccati sull’isola di Socotra, nello Yemen. A causa del conflitto in corso è stato cancellato l’unico volo settimanale che parte dall’isola. Sulla vicenda si sta già muovendo la Farnesina.

Turisti italiani bloccati sull’isola di Socotra

I turisti italiani erano partiti da Abu Dhabi con l‘unico volo settimanale per Socotra, isola dello Yemen nel Mar Arabico. Poi quando è stato il momento di rientrare sono sorti i problemi.

A causa del conflitto in corso nella regione la compagnia aerea Air Arabia ha infatti cancellato il volo di ritorno per gli Emirati Arabi.

Fonte foto: 123RF L’isola di Socotra nello Yemen

“Non ci danno notizie, non sappiamo nulla”, dicono gli italiani al Corriere della Sera, riconoscendo anche di aver fatto una scelta azzardata viaggiando verso una destinazione considerata pericolosa.

Volo di rientro forse il 5 maggio

La Farnesina si è già attivata per assistere i turisti italiani bloccati nello Yemen. Da quanto si apprende, l’ambasciata italiana ad Abu Dhabi ha contattato la compagnia aerea emiratina per sollecitare la ripresa dei collegamenti aerei con Socotra.

Un primo volo di rientro dall’isola potrebbe essere ripristinato nella giornata di domenica 5 maggio.

Tra i turisti italiani ci sono diversi veneti. Il presidente della Regione Luca Zaia ha fatto sapere di essere in contatto con il ministero degli Esteri: “È auspicabile che il volo di rientro possa essere attivato tra qualche giorno”.

Yemen meta sconsigliata dalla Farnesina

L’isola di Socotra è diventata una meta turistica sempre più popolare negli ultimi tempi, anche grazie ai video di influencer e travel blogger su Instagram e TikTok.

Nonostante sia una meta considerata a rischio, per via della guerra civile in corso da tempo nello Yemen e per il conflitto degli ultimi mesi in Medio Oriente.

“È assolutamente sconsigliato, per via del protrarsi del conflitto, recarsi in Yemen ed effettuare viaggi in tutto il Paese, inclusa l’isola di Socotra”, si legge sul sito della Farnesina “Viaggiare Sicuri“.

Un avvertimento presente da anni e ribadito da ultimo lo scorso 12 aprile. Il ministero degli Esteri ricorda che l’ambasciata italiana a Sana’a ha da tempo (dal 2015) sospeso le proprie attività e non è più possibile pertanto assicurare assistenza consolare a chi viaggia in Yemen.