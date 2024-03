Nave greca colpita da Houthi nel Mar Rosso con un missile, al largo dello Yemen: almeno due morti e sei feriti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un cargo greco è stato colpito nel Mar Rosso da un missile Houthi, provocando almeno due morti e sei feriti. Si tratterebbe delle prime vittime dall’inizio delle rappresaglie commesse dall’inizio di novembre al largo dello Yemen, dal gruppo armato contro gli alleati di Israele, in risposta alla guerra a Gaza. L’attacco alla portacontainer True Confidence nel Golfo di Aden è stato rivendicato dai ribelli, che hanno ribadito come i bombardamenti alle navi commerciali non si fermeranno finché proseguirà il conflitto.

Il bilancio dell’attacco alla nave greca

Il bilancio dell’attacco Houthi al cargo greco, rivelato inizialmente da fonti del Pentagono, è stato confermato dall’ambasciata britannica in Yemen, che sul suo profilo X ha parlato di almeno “due marinai innocenti morti”.

“Questa è stata la triste ma inevitabile conseguenza degli Houthi che hanno sconsideratamente sparato missili contro la navigazione internazionale. Devono fermarsi” ha scritto l’ambasciata. Sulla True Confidence erano imbarcati 20 marinai e tre guardie armate.

Fonte foto: ANSA

Miliziani Houthi durante una protesta contro Israele e gli Stati Uniti

I missili nel Mar Rosso

In seguito all’attacco, avvenuto intorno alle 9.30, la nave portacontainer è finita alla deriva e a bordo è in corso un incendio. L’assicuratore marittimo britannico Ambrey ha dichiarato che sono state avviate le operazioni di salvataggio per i membri dell’equipaggio, composto da un indiano, quattro vietnamiti e 15 filippini, oltre a due guardie e srilankesi e una nepalese.

Una nave militare indiana nelle vicinanze sarebbe stata avvertita dell’emergenza per intervenire nei soccorsi. Poco prima una nave della marina americana aveva intercettato e abbattuto un drone partito dallo Yemen.

La True Confidence, costruita nel 2011 e battente bandiera di Barbados, era in viaggio dalla Cina verso la città saudita di Jeddah e in Giordania, ad Aqabam con un carico di prodotti siderurgici e camion.

I proprietari hanno confermato che la nave è stata colpita da un missile a circa 90 chilometri a sud-ovest del Golfo di Aden. Non esisterebbe nessun collegamento con alcuna entità statunitense.

La rivendicazione degli Houthi

L’attacco è stato rivendicato dai ribelli yemeniti Houthi, che hanno affermato che la True Confidence “aveva respinto i messaggi di avvertimento”. Secondo quanto dichiarato dal portavoce militare del gruppo armato , Yahya Saree, in un discorso trasmesso dall’emittente “Al Masirah Tv”, infatti, la nave avrebbe ignorato gli avvertimenti.

Saree ha ribadito la milizia filoiraniana “continuerà a svolgere i suoi doveri religiosi, morali e umanitari nel sostenere il popolo palestinese oppresso finché non cesseranno l’aggressione e l’assedio a Gaza”.