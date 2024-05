Morta a 26 anni per un malore improvviso a Caorle vicino Venezia: Monica Fraulin aveva già sconfitto un tumore

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nella sua giovane vita aveva già dovuto affrontare terribili vicissitudini come la battaglia contro un tumore e la scomparsa prematura del padre: Monica Fraulin, di soli 26 anni, è morta a Caorle, in provincia di Venezia, dopo aver patito un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. La febbre alta fino alla sera prima, poi il cuore si ferma all’alba e il tentativo di rianimazione disperato: per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Si è spenta così, fra le braccia della madre che si trova adesso sola a convivere con una doppia tragedia.

Monica Fraulin morta a Caorle per un malore: era guarita dal cancro

Il dramma è avvenuto in un appartamento popolare di Castello di Brussa, frazione di Caorle, e probabilmente stava maturando da qualche tempo, anche se risulta difficile immaginare un epilogo del genere.

Monica Fraulin era infatti alle prese da alcuni giorni con una febbre persistente intorno ai 40 gradi, anche se nella giornata di mercoledì si sentiva meglio.

Monica Fraulin è morta nella sua casa di Castello di Brussa, frazione di Caorle in provincia di Venezia

Tuttavia, all’alba di giovedì 2 maggio, la 26enne ha accusato un malore improvviso. La madre ha chiamato il 118, ma quando l’ambulanza è arrivata, Monica si trovava già in condizioni critiche.

I soccorsi e il tentativo di rianimare Monica Fraulin

All’arrivo dei sanitari da Portogruaro, infatti, Monica Fraulin era in marcata difficoltà cardiocircolatoria, con battito debole, e non era più cosciente.

Il personale medico ha immediatamente avviato le procedure di rianimazione, tentativi prolungati e incessanti, ma purtroppo senza successo: la 26enne è praticamente spirata tra le braccia della madre.

Chi era Monica Fraulin: la morte del papà e il cancro

Monica Fraulin e la sua famiglia hanno vissuto sempre in quella casa, e sono molto conosciute presso la comunità di Castello di Brussa. Un paio d’anni prima era morto il suo papà, un evento che aveva lasciato la ragazza e sua madre nello sconforto totale.

Successivamente alla perdita del padre, Monica aveva affrontato problemi di salute. La patologia cerebrale l’aveva costretta a un intervento chirurgico. Le cure l’avevano portata al recupero completo, e la 26enne era ormai ristabilita.

Dopo l’addio al papà e alla malattia, Monica non aveva ancora intrapreso una carriera lavorativa e si dedicava a supportare la mamma, che adesso dovrà affrontare quest’altra immane tragedia. La sua storia richiama da vicino il dramma di un altro giovanissimo scomparso per un malore improvviso alcuni giorni fa a Bologna.