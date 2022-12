Streptococco A, è allarme nel Regno Unito per la morte di sei bambini. I sintomi a cui prestare attenzione

Paura nel Regno Unito per la diffusione dello streptococco A, il batterio all’origine della scarlattina, che ha causato la morte di sei bambini. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie del Regno Unito, la UK Health Security Agency, che ha diramato un’allerta rivolta ai genitori che invita a tenere d’occhio ai sintomi dell’infezione.

Venerdì sera la UKHSA ha lanciato l’allarme dopo un aumento di casi di infezioni da streptococco A osservato in tutto il Paese, secondo quanto riporta il Guardian. Nell’appello si chiede ai genitori di cercare assistenza medica se rilevano i sintomi dell’infezione nei loro figli, per evitare che la malattia possa aggravarsi.

Tra i sintomi segnalati ci sono mal di gola, febbre e infezioni cutanee. Nella maggior parte dei casi, si guarisce con un trattamento a base di antibiotici, ma in rari casi lo streptococco A può causare una malattia grave che può rivelarsi letale.

